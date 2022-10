Su Gazetinu, chenàbura 21 de santugaine de su 2022

Una lege pro is pastores chi ant portadu sa chèscia issoro a Casteddu – Is pastores sardos eris ant manifestadu in Casteddu, chescende-si pro sa situatzione grae meda chi amegat de bìvere su mundu de su pastoriu in Sardigna. Una mobilitatzione annuntziada e chi at permìtidu de otènnere un’impignu dae parte de su presidente de su Consìgiu regionale Michele Pais: “Su Consìgiu regionale at a intervènnere giai dae mèrcuris de chida chi benit cun unu provedimentu a s’aposta e una protzedura lestra pro retzire is inditos prus pretzisos fatos dae is pastores”, at annuntziadu Pais a s’agabbu de s’addòbiu longu cun una delegatzione de pastores.

Pais at fatu a ischire, in prus, chi “in antis de s’addòbiu de su Consìgiu regionale de mèrcuris s’at a fàghere fintzas un’addòbiu de una delegatzione de pastores e de is assòtzios de categoria cun sa Cummissione de s’Agricultura, presente s’assessora Gabriella Murgia”. Inoghe, ant fatu a ischire dae su Consìgiu regionale, s’at a istèrrere un’iscritu de fundamentu, s’at a fàghere su contu de su dinari giai postu ma chi ancoras no dd’ant assignadu (unos 20 milliones) e de àteru dinari chi diat pòdere èssere atzuntu; s’at a averiguare fintzas sa possibilidade de gosare de is interventos de minimis e de presentare unu recursu pro mudare su Pranu Istratègicu Natzionale de s’Agricultura chi at a fàghere parte de sa Pac noa de s’Unione europea pro is annos 2023-2027.

Una pariga de custas chistiones ddas ant postas fintzas in unu documentu chi sa delegatzione de is pastores sardos at cunsignadu custu mangianu a is polìticos regionales, paris cun unu muntone de crìticas pro su dannu chi amegat de connòschere su setore de su pastoriu in Sardigna.

Sa chèscia de is pastores at pòdidu gosare de s’agiudu de unos cantos sìndigos chi ant manifestadu eris in Casteddu a costàgiu de su pastoriu e chi sunt intervènnidos in s’addòbiu e su resonu cun is amministradores regionales.

Antoni Nàtziu Garau

