Su Gazetinu, chenàbura 21 de ghennàrgiu de su 2022

Pro andare anca est su pilucheri, su barberi e s’estetista dae eris serbit a tènnere su Lassapassare birde simpre. Is clientes, duncas, depent mustrare sa tzertificatzione birde, chi dd’ant a domandare fintzas a s’agabbu de s’istadu de emergèntzia acapiada a s’isparghidura de sa Covid-19, pro immoe duncas fintzas a su 31 de su mese de martzu.

S’òbligu de tènnere sa tzertificatzione birde movet fintzas pro chie andat a bisitare a is presoneris.

Su diritu a su tzertificadu birde simpre ddu tenent is vatzinados, is sanados o is chi faghent unu tampone cun resurtadu negativu. S’averiguadura molecolare balet pro 72 oras, cussa antigènica pro 48.

Pro averiguare su Lassapassare birde, impreares e artesanos podent impreare s’aplicatzione VerificaC19, chi si nde podet iscarrigare dae is butegas in lìnia pro telefoneddos e tablet.

Àteros disponimentos prus a istrintu pro is chi non sunt vatzinados ant a arribare in is chidas imbenientes. Dae martis 1 de freàrgiu su lassapassare birde at a èssere de òbligu fintzas pro intrare a butegas, ufìtzios e servìtzios pùblicos, servìtzios bancàrios e finantziàrios.

Intra de is atividades in ue sa tzertificatzione birde non serbit, a prus de supermercados e potecarias, ddoe diant dèpere èssere is òticos e is butegas chi bendent pellet o linna pro su callentamentu, is distribudores de carburante e is mercados in logu abertu.

Dae su 1 de freàrgiu, in prus, ant a mòvere is contraventziones pro is chi tenent prus de 50 annos e non sunt ancoras vatzinados. E dae su 15 de su pròpiu mese, totu is traballadores pùblicos e privados chi tenent chimbanta annos o prus ant a dèpere mustrare su lassapassare birde afortiadu pro intrare a su logu de traballu.

Antoni Nàtziu Garau

—–

