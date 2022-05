Su Gazetinu, chenàbura 20 de maju de su 2022

Fordongianus aberit is domos suas – Est totu prontu in Fordongianus pro domìnigu 22 de maju, cando ddoe at a èssere sa de duas editziones de sa manifestatzione “Artes, Passiones e Sabores in … Forum”. Dae is noe de mangianu, su tzentru antigu de sa bidda e totu sa populatzione ant a èssere prontos a acasagiare in domo a is bisitadores, chi ant pòdere aici connòschere mègius is costumàntzias antigas e is sabores sintzillos, acumpangiados dae mùsica ètnica, dae màscheras de su connotu e dae trastos de s’artesania de sa bidda.

Sa faina dda cuncordat sa Pro Loco de Fordongianus cun s’agiudu de s’Amministratzione comunale.

“Unas bìndighi domos de su tzentru antigu ant a abèrrere is ghennas issoro a is bisitadores”, narat su presidente de sa Pro Loco de Fordongianus, Giannetto Oppo. “Ònnia domo at a èssere alasciada a tenore de su tema seberadu: pro nàrrere, ddoe at a èssere sa domo dedicada a s’istèrgiu de fenu e de pèrtiga e canna isperrada”.

Est un’apuntamentu chi amegat de interessare totu sa bidda, chi si nde incurat cun contivìgiu e atentu mannu. Sa faina, difatis, si piessignat pro s’interessamentu de totu sa comunidade. Ant a èssere presentes una bintina de produsidores e artesanos locales cun is prodùsidos issoro.

Custu est su programma de “Artes, Passiones e Sabores in … Forum” Domìnigu 22 a is noe de mangianu s’abertura de is domos e de is mustras. Dae is noe e mesu s’ant a pòdere fàghere is bìsitas ghiadas a sa Domo aragonesa e a is Termas romanas, fainas contivigiadas dae is espertos de sa cooperativa Forum Traiani.

Dae is deghe, is bias de sa bidda ddas ant a abbiatzare is màscheras de sa cambarada ètnica itinerante Is Mumudinos de Busache, cun su sonadore Giuseppe Dessì.

Ma non at a mancare sa gastronomia: sa parada de sa cosa de papare at a èssere aberta dae is ùndighi e, pro su pràngiu, at a propònnere màndigos de petza, cun macarrones cun bànnia de petza e porcu arrustu.

Sa manifestatzione at a sighire a merie puru, cun sa mùsica ètnica: a is sete at a cumentzare a sonare sa cambarada Brinca.

Antoni Nàtziu Garau

