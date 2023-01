Su Gazetinu, chenàbura 20 de ghennàrgiu de su 2023

In Sardigna si podet otènnere sa tzertificatzione linguìstica de livellu C1 pro sa limba sarda e pro su catalanu de S’Alighera. Sa faina dd’at promòvida sa Regione Sarda (Assessoradu de s’Istrutzione pùblica – Diretzione de is Benes culturales – Servìtziu Limba e Cultura sarda) a manos de pare cun s’Universidade de is Istùdios de Casteddu pro su sardu e de su Comune de S’Alighera pro sa tzertificatzione de su catalanu.

Oe in die sunt giai 96 is faeddadores chi ant otentu sa tzertificatzione C1 de sardu, mentras sunt 21 is chi ant propassadu s’esàmene de catalanu.

“Sa Diretzione de is Benes culturales”, at naradu s’assessore regionale de sa Cultura Andrea Biancareddu, “at incarreradu su caminu pro otènnere sa tzertificatzione provisòria e isperimentale a livellu C1 pro is duas limbas de minoria, a tenore de su Cuadru a cumone europeu de riferimentu pro sa connoschèntzia de is limbas. Sa punna prus de importu est sa de assegurare sa cualificatzione de is operadores in limba de minoria, a manera particulare de is chi traballant in s’iscola”.

“Pro cussu”, sighit su rapresentante de sa Giunta regionale, “sa connoschèntzia a livellu C1 at a èssere unu tìtulu de ammitidura pro su cuncursu pùblicu pro su sèberu de is operadores de s’Isportellu linguìsticu regionale, ma serbit fintzas pro s’iscrìere in s’elencu de is insegnantes chi bolent impreare sa limba sarda e su catalanu de S’Alighera”.

Sa Regione at fatu a ischire chi is esàmenes pro otènnere sa tzertificatzione C1 s’ant a cuncordare fintzas ocannu e chi s’Universidade no at a istentare a cuncordare unu master cun sa punna de formare figuras calificadas pro s’imparòngiu de su sardu in iscola.

Cun s’àteru protzedimentu, chi ddi narant NARA.MI, giai dae su 2021 in Sardigna si podet tzertificare sa connoschèntzia linguìstica orale de su sardu, de su catalanu de S’Alighera e de is variedades alloglotas gadduresu, tataresu e tabarchinu. Duos annos a oe custa tzertificatzione dd’ant otenta 257 faeddadores, mentras in su 2022 dd’ant otenta àteros 181 persones chi ant propassadu s’esàmene.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

