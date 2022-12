Su Gazetinu, chenàbura 2 de nadale de su 2022

In Monteferru bator ètaros de padente brusiadu in sa tenta manna de fogu de su mese de trìulas de su 2021 ant a connòschere vida noa cun bator mìgia intra de matas e molas. Custu est su progetu chi Extreme E e su Rosberg X Racing amegant de contivigiare in Sinnarìolo cun s’ex pilota de màchinas Nico Rosberg, arribadu a Sardigna in is dies passadas.

Paris cun Nico Rosberg, campione de su mundu de Fòrmula 1 in su 2016, a Sinnarìolo ddoe est arribada fintzas sa pilota de RXR, Mikaela Alin-Kottulinsky e professore Peter Wadhams, chi insegnaiat in s’Universidade de Cambridge e chi faghet parte de su comitadu iscientìficu de Extreme.

Sa prantadura de is matas noas at a fàghere torrare a nàschere in cussa cussòrgia sa vegetatzione chi ddoe fiat in antis, cun àteras matas chi podent favorèssere s’abbiatzamentu de su birde e assegurare un’ecosistema chi siat capatzu de parare fronte a is dificultades ingendradas dae sa mudadura de su clima.

La collaboratzione intra de sa triva pro is Suv elètricos reconnota dae sa Fia e su Rosberg X Racing est una cunsighèntzia dereta de su Noem Island X Prix, round dòpiu de su Campionadu 2022 cuncordadu paris cun s’Automobile Club de Itàlia, cun sa partetzipatzione de sa Regione Sardigna, chi dd’aiant curtu in Teulada in su mese de trìulas e chi est istadu s’ùnica tapa Extreme E in Itàlia e in Europa.

Sa faina, fata a manos de pare cun Allianz, LifeTerra e Medsea Foundation, faghet parte de is progetos Legacy chi amegat de contivigiare Extreme E in Sardigna, logu in ue si sunt fatas ambas duas istajones de s’istòria sua, e de sa campagna RXR’s Driven By Purpose.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.