Su Gazetinu, chenàbura 2 de cabudanni de su 2022

Gràtzias a sa Lege 108 de su 5 de austu de su 2022, is protzeduras pro otènnere is patentes A e A2, chi permitent de ghiare mototziclos de tzilindrada manna (pro chie tenet sa patente A sena de limitatzione peruna) sunt prus simpres.

Dae inoghe a pagu tempus non s’at a fàghere prus s’esàmene pràticu, chi dd’at a remplasare unu cursu de dura mìnima de 7 oras chi bolet fatu in un’iscola de ghia. Custa incurtzadura, però, balet pro is chi tenent giai una patente de categoria A (A1 o A2).

Su cursu de formatzione at a serbire pro illestrire su tempus chi ddoe bolet pro otènnere sa patente. Ma sa beridade est chi custa manera noa, incurtzada, serbit fintzas pro parare fronte a is dificultades de is ufìtzios de sa Motorizatzione, chi in totu Itàlia sunt càrrigos de traballu arretradu e cun pagu personale.

Su chi pistighìngiat de prus, però, sunt is costos: forsis, cunforma a is 250/300 èuros chi serbint oe in die faghende s’esàmene presentados dae un’iscola de ghia, s’at a lòmpere a prus de 400 èuros cun custa manera noa, duncas sena de esàmene.

Ma custa protzedura simpre ancoras no est in vigèntzia. At a tocare de abetare unu disponimentu de atuatzione chi dd’at a dèpere bogare su Ministeru de is Infrastruturas e de sa Mobilidade sustenìbile.

In s’interis, in provìntzia de Aristanis puru is iscolas de ghia cumentzant a si preparare pro custas novas, intra de chie est in favore e chie est contras. Unu parre in favore pro su cursu de formatzione dd’at espressadu, pro nàrrere, Alberto Boasso, de s’iscola de ghia “Boasso” de Aristanis.

Dudosu, imbetzes, est Massimiliano Demartis de s’iscola de ghia “Mondial” de Abbasanta, chi diat àere prefertu unu cursu fintzas teòricu e non pràticu isceti. Giuseppe Pippia imbetzes, de is iscolas de ghia “Santu Cristolu” de Bonàrcadu e “Sprint” de Terraba, no est ne contras ne in favore, ma in custas dies amegat de si cunfrontare cun sa curiosidade de is clientes in contu de custa nova.

Antoni Nàtziu Garau

