Su Gazetinu, chenàbura 19 de austu de su 2022

chenàbura 19 de austu de su 2022

Coltivos de istadiale – Dae is situatziones de crisi e de dificultade puru, a bortas, nde podent nàschere esperièntzias virtudosas. Est su chi acontesset cun is coltivos de foràstigu, melone e tomata pro s’indùstria chi faghet cunserva, in is cussòrgias de Sardigna in ue custas genias de coltivos e sa fogimenta in generale ddoe faghent mègius.

“Sa crèschida manna de is costos de produsimentu, intra de carburante agrìculu, energia, contzime, matedu pro vivaju, sa mancàntzia de manobreria e sa timoria de proibimentos noos pro more de sa pandemia, chi diant àere nòghidu a su setore de su turismu e de sa ristoratzione, at portadu a massajos meda a ismenguare sa sèmena de unos cantos produsimentos”, narat su presidente de Confagricoltura Sardigna, Paolo Mele, faeddende de is datos regortos in custas chidas dae s’organizatzione agrìcula. “Cun su melone e cun su foràstigu amus connotu un’ismèngua intra de su 20 e su 25% de is terras prenas, mentras pro su chi pertocat sa tomata pro s’indùstria s’ismèngua est istada de prus de su 35%. S’ismèngua chi s’est connota in is regortas at fatu a manera ocannu de guvernare su mercadu cun prètzios chescedosos pro is massajos, evitende in prus – comente no acontessiat dae tempus meda – de nche fuliare sa fruta chi abarraiat firma in is magasinos, pro ite ca is butegas non nde domandaiant”.

Custu resurtadu bellu de su “isperdìtziu nudda” e de sa bèndida a prètzios bellos pro is massajos s’est otentu fintzas pro more de s’ismèngua de is produsimentos in logos meda de Terramanna, prus che totu in su nord, permitende aici a is siendas sardas de acuntentare su mercadu locale e de acuntentare fintzas sa domanda de is mercados de cudda ala de su Tirrenu. In prus, sa fògora chi at piessignadu custa istajone, fintzas a s’infriscada chi amus connotu in custas dies, at favorèssidu sa calidade bona de is prodùsidos de is sartos de Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

