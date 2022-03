Su Gazetinu, chenàbura 18 de martzu de su 2022

Emergèntzia Coronavirus – At a abarrare in vigèntzia fintzas a su 30 de abrile s’òbligu de si pònnere sa mascheredda in logu serradu, pro evitare s’isparghidura de su Coronavirus. E dae su cumentzu de abrile at a acabbare de su totu su sistema de is zonas coloradas. Custas sunt una parte de is novas detzìdidas eris dae su Guvernu, chi at cunfirmadu sa firmada de s’istadu de emergèntzia pro su Coronavirus cun s’agabbu de su mese. Su Guvernu at leadu detzisiones noas fintzas pro su Lassapassare birde.

In s’interis, a dolu mannu, in provìntzia de Aristanis eris si sunt contados àteros tres mortos pro more de sa Covid-19. In sa tzitade de Aristanis, imbetzes, un’alliniamentu nou de is datos at portadu a agiùnghere in su contu àteros bator mortos. Semper in Aristanis bolet signaladu chi su nùmeru de is positivos at propassadu sa làcana de 600.

Bancu de Sardigna – Sunt chimbe is comunes de sa provìntzia de Aristanis in ue su Bancu de Sardigna bolet serrare is filiales suas. Sunt Abbasanta, Tramatza, Nurachi, Arruinas e Sini. Una detzisione annuntziada cun una lìtera firmada paris dae is segreterias regionales de Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin.

In Sardigna is biddas interessadas dae is serradas de su Bancu sunt 17. A prus de is chimbe biddas giai mentovadas de sa provìntzia de Aristanis, is seas de s’istitutu de crèditu ant a isparèssere dae Nughedu (Santu Nigola), Anela, Mara, Urtei, Carzeghe, Onieri, Potuvigàri, Silius, Turri, Siddi, Gèsigu e Goi Maiori.

A is sìndigos de is comunes interessados ddos at cunvocados pro lunis sa Regione, in ue ant a domandare s’interventu de su presidente Christian Solinas.

Su sìndigu de Arruinas, Gianni Tatti, at giai annuntziadu una batalla, pro ite ca custu sèberu de su Bancu de Sardigna – narat – andat contras de is fainas annuntziadas pro firmare s’ispopulamentu de is biddigheddas sardas.

Tatti at sutaliniadu fintzas is istorbos e is problemas chi sa serrada de is ufìtzios de sa Banca ant a ingendrare pro is tzitadinos, chi ddis tocat a andare a is filiales de Useddus o de Samugheo, a 13 e a 17 chilòmetros dae Arruinas.

S’ispera de su sìndigu Tatti est a agatare a lestru una solutzione, “pensada a livellu regionale”.

In contu de custa chistione sunt intervènnidos fintzas su deputadu de is Frades de Itàlia, Salvatore Deidda, chi at annuntziadu un’interrogu parlamentare, e su presidente de Anci Sardigna Emiliano Deiana, chi at espressadu torra su pistighìngiu pro s’abbandonu de is periferias de sa Sardigna e pro sa serrada de servìtzios pretzisos pro is categorias prus dèbiles de sa populatzione.

Antoni Nàtziu Garau

