Su Gazetinu, chenàbura 18 de freàrgiu de su 2022

In su tzentru pro is vatzinatziones de Sa Rodia, in Aristanis, no ant a serbire prus is prenotatziones pro is chi tenent prus de dòighi annos. Totu is persones chi ant fatu 12 annos e chi depent fàghere su vatzinu contras de sa Covid-19 podent andare in deretura a su tzentru pro is vatzinatziones sena de si prenotare in antis in sa prataforma de Postas Italianas. Sa Asl de Aristanis at fatu a ischire chi is tzitadinos si podent presentare in su palatzieddu de s’isport nou de Sa Rodia, cun intrada in arborada de Repùblica, cun in fatu sa tèssera sanitària e, si faghet, cun is mòdulos de acunsentimentu informadu e cun s’ischeda anamnèstica giai cumpilados.

Su tzentru pro is vatzinos est abertu dae su lunis a sa chenàbura, a mangianu dae is noe a sa una, a merie dae is tres a is ses.

Abarrat s’òbligu de prenotare s’apuntamentu pro is pipios intra de chimbe e ùndighi annos. Pro is pipios ant cuncordadu una salighedda a s’aposta. S’apuntamentu serbit ancoras pro chie non tenet dòighi annos, pro ite pro como sunt medas is pipios in custa fasca de edade chi depent fàghere ancoras su vatzinu e pro permìtere a is sanitàrios de aprontare is doses chi serbint cun sa cuntzentratzione de meighina giusta.

S’acunsentimentu informadu e s’ischeda anamnèstica, siat pro is mannos siat pro is pipios, si podent iscarrigare dae su portale web de sa Asl de Aristanis.

Dae prus de duos meses a s’Azienda sanitària de Aristanis ddi fiat tocadu de suspèndere sa possibilidade de andare a su tzentru pro is vatzinos sena de prenotare, pro more de sa gente meda chi ddoe andaiat fintzas pro fàghere sa de tres doses.

In s’agabbu de su mese de ghennàrgiu sa Asl aiat permìtidu isceti a is tzitadinos chi teniant su Tzertificadu birde in iscadèntzia de pòdere fàghere sa vatzinatzione sena de si prenotare.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22