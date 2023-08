Su Gazetinu, chenàbura 18 de austu de su 2023

In provìntzia de Aristanis at a èssere una coa de chida rica meda de addòbios, cun unu muntone de apuntamentos chi avalorant su connotu, is màndigos licantzosos e sa mùsica bella.

In Terraba sighit sa festa pro regordare is chentu annos de Nostra Sennora de Bonària: oe is terrabesos ant acumpangiadu a pee s’istàtua de Nostra Sennora in unu caminu de 13 chilòmetros chi dae Terraba est lòmpidu fintzas a Marceddì. E sa festa at a sighire notesta in sa borgata oru-oru de mare.

Cras, a pustis de sa missa in sa cresiedda de Marceddì a is sete de merie, un’àtera prufessone at a acumpangiare s’istàtua de Nostra Sennora peri is bias de sa borgata. S’at a sighire cun sa Sagra de su pische e cun mùsica bella.

Domìnigu ddoe at a èssere su momentu prus abetadu de totu is tzelebratziones: sa prufessone in mare. A Nostra Sennora dd’ant a pònnere in una barca de pisca e dd’ant a portare in prufessone in su tretu de mare in dae in antis de sa borgata, cun is fideles – issos puru a barca – in fatu.

In Busache domìnigu 20 sa festa pertocat unu de is màndigos de su connotu prus nòdidos de sa bidda de Barigadu: su sucu, fatu cun pasta fine-fine cota in brodu de petza e cundida cun tzaferanu e casu.

Ma in Busache ant a ammentare fintzas sa coja antiga a sa busachesa e “su presente”, s’isfilada de is fèminas chi, atraessende sa bidda, andant a domo de is isposos pro nche portare carrigos prenos de durches e de pasta pro aprontare su sucu.

In Ollasta puru domìnigu ddoe at a àere cosa de papare bona in sa Sagra de sa murta, cun su licore aprontadu cun sa murta regorta in su cucuniu de Santu Martinu, chi is ollastinus ddi narant “su monte”, mancari non siat artu meda.

A merie ddoe at a àere un’ispetàculu musicale e una chena rica, cun malloreddos, porcheddu arrustu, guefos de murta e una tassighedda de licore de murta.

In Aristanis, imbetzes, s’at a pòdere ascurtare sa mùsica de sa cantadora americana Fatimah Provillon cun sa DL Band, un’ispetàculu cuncordadu dae s’Ente pro is cuntzertos “Alba Passino”. S’apuntamentu est pro sàbadu 19, a is noe oras de merie, in sa pratza de sa cresiedda de Santu Giuanni de Frores.

In Àllai, sàbadu a note, su cuntzertu de is NEMOS, is NUR Ethnic Music Original Sardinia.

Antoni Nàtziu Garau

