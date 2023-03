Su Gazetinu, chenàbura 17 de martzu de su 2023

Sunt giai 90 is mèigos de meighina generale e is mèigos de continuidade assistentziale chi ant rispostu a sa cramada de sa Asl de Aristanis pro traballare in una parte de is ambulatòrios istraordinàrios de comunidades territoriales. Pro immoe su progetu pilota at a mòvere in Ardaule, Busache, Marrùbiu, Nurachi, Samugheo, Santeru, Sèneghe, Simaghis, Tramatza e Uras. Custos dotores assegurant s’assistèntzia sanitària isceti a is tzitadinos chi sunt abarrados sena de mèigu de famìllia, iscriende retzetas, faghende bìsitas urgentes e annoende pranos de terapia.

Is ambulatòrios Ascot ddos ant a serrare cando s’ant a agatare àteros mèigos titulares o provisòrios in cussu setore. In su tempus benidore, si serbit, si diant pòdere atzùnghere àteras seas.

Pro chircare de parare fronte a s’ismèngua de mèigos in is seas pagu discansosas, s’assessore regionale de sa Sanidade Carlo Doria at torradu a nàrrere chi s’at a punnare a dare a is dotores una paga prus bella.

E paret chi ddoe siat carchi nova fintzas pro s’ispidale de Santu Martinu. Eris, intervènnidu in su Consìgiu comunale de Aristanis, Doria at sutaliniadu su bisòngiu de fàghere cuncursos pro nominare primàrios noos, duncas responsàbiles de istruturas cumplessas, dipartimentales e simpres. A parre de s’assessore, custa est sa bia chi tocat a sighire pro favorèssere a is mèigos giòvanos in su sèberu de Aristanis.

Doria, in prus, at espressadu prus de una duda in contu de s’impreu de is “mèigos a pesone”. Su rapresentante de sa Giunta regionale at annuntziadu de àere domandadu a s’Ares de pensare de renuntziare a fàghere un’apaltu nou.

E, pro su chi pertocat s’ispidale de Santu Martinu, no ant a istentare a torrare a abèrrere su postu de Politzia, comente inditadu dae su Ministeru de s’Internu. Su cuestore de Aristanis Giuseppe Giardina, pro cussu, at giai fatu is primos subralogos me in s’ispidale.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.