Su Gazetinu, chenàbura 17 de làmpadas de su 2022

Rassigna Chistionis – Cumentzat cras sàbadu 18 de làmpadas in Useddus sa rassigna “Chistionis”, chi at a sighire fintzas a su mese de idas e chi at a interessare is biddas de Ollasta e de Gonnonò puru. At a èssere unu cunfrontu in contu de chistiones de dies de oe e non isceti, chi ocannu s’at a abèrrere cara a su territòriu.

Lòmpida a sa de duas editziones, sa rassigna dda cuncordant s’Amministratzione comunale de Useddus e sa Biblioteca Gramsciana, cun s’agiudu de is àteros duos Comunes chi ant a acasagiare unos cantos apuntamentos.

In s’addòbiu de cras in Useddus, a is ses e mesu de merie, in sa pratza de sa biblioteca comunale, ant a presentare su libru “Archivio Desaparecidos” a incuru de Elena Basso, Marco Mastrandrea e Alfredo Sprovieri, autores chi nd’ant a faeddare cun Alfredo Sprovieri etotu, coordinados dae Rosamaria Pau.

Custos sunt is àteros apuntamentos: su 30 de trìulas ant a presentare su libru “Il piacere delle api” de Paolo Fontana, cun su coordinamentu de Enrico Zucca; su 10 de cabudanni ant a chistionare de sa mama costituente “Nadia Gallico Spano”, polìtica italiana, cumponente de s’Assemblea Costituente Italiana e deputada de su Partidu Comunista Italianu, cun sa relata de Leila El-Houssi e sa supervisione de Gigi Minnei. Is àteros apuntamentos de Useddus amegant de ddos istabilèssere ancoras.

In Ollasta, imbetzes, mùsica, connotu e poesia. Su 29 de trìulas ddoe at a èssere su recital de mùsica e faeddos in contu de Pasolini, cun Stefano Giaccone. Su 3 de cabudanni un’addòbiu in contu de “Is sonos e is istrumentos de su connotu sardu” cun relatadore s’istudiosu, antropòlogu e etnomusicòlogu, Marcello Marras, chi at a faeddare de is istrumentos de sa mùsica populare sarda de su connotu e ddos at a sonare puru. In Gonnonò, dae trìulas a su mese de idas, ddoe ant a èssere tres dies dedicadas a tres temas de importu: sa pintura in logu de muru in Sardigna, su abbandidare in Sardigna intra de connotu e modernidade e s’àliga oe: istòria e gestione.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.