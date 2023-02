Su Gazetinu, chenàbura 17 de freàrgiu de su 2023

In Aristanis est tempus de Sartìglia. Pusticràs, domìnigu 19 de freàrgiu, apuntamentu cun sa currera de su Grèmiu de is massajos ghiada dae su cumponidore Danilo Casula, cun a costàgiu su segundu Salvatore Montisci e su tertzu Bernardino Ecca. Ddos at seberados s’oberaju majore Mauro Solinas.

A mangianu, si cumentzat a is deghe cun su bandu. Is tamborràrgios e is trumbiteris ant a acumpangiare peri is bias de sa parte antiga de Aristanis a unu bandidore a caddu chi at a invitare sa populatzione a bìere sa currera a caddu.

A pustis ddoe at a èssere sa bestidura de su cumponidore, a mesudie, in sa ruga de is Ballus, contivigiada dae is massajeddas e dae sa massaja manna.

A sa una e mesu at a cumentzare sa currera a s’isteddu, in sa ruga de sa seu de Santa Maria. In antis, però, s’at a pòdere bìere s’isfilada cun sa bestimenta de su connotu. Est cunfirmada fintzas sa presèntzia de sa Corte ghiada dae sa giuighissa Lionora de Arbaree, chi ocannu at a èssere Marta Frau.

In sa seu de Santa Maria no ddoe ant a fàghere isceti is curreras a s’isteddu cun s’ispada e cun s’istocu, ma fintzas sa remada, sa currera de su cumponidore corcadu a subra de su caddu chi at a beneìghere sa gente in festa cun sa pipia de maju, unu matzu addopiadu de violas, unu sinnale de ispera bella ligadu a su beranu.

A is bator e mesu is cadderis ant a cùrrere is parìllias, in sa ruga de Santu Sebestianu: dae su Bròciu at a mòvere una currera a totu fua in ue is cadderis, a tres a tres, ant a fàghere balentias arriscosas a subra de is caddos. Sa die de festa at a acabbare fache a ora de is ses e mesu, cun s’ispogiadura de su cumponidore.

Sa Sartìllia de domìnigu dd’ant a pòdere bìere 23.000 ispetadores. A bia de Vittorio Emanuele II e a sa ruga de sa seu de Santa Maria ddoe ant a pòdere intrare pagu prus de 10.000 persones, intra de sètzidos in is tribunas e istantàrgios. Imbetzes, is ispetadores chi ant pòdere bìere is parìllias in sa ruga de Santu Sebastianu ant a èssere prus de 12.000.

Unos bìndighi portales de duos metros e mesu pro duos metros e baranta de mannària ant a contare is intradas e is bessidas, pro non propassare su nùmeru màssimu de persones permìtidu dae is normas de seguresa.

Antoni Nàtziu Garau

