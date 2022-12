Su Gazetinu, chenàbura 16 de nadale de su 2022

At collionadu a unos cantos clientes chi, respondende a unu SMS arribadu dae su nùmeru de telèfonu impreadu dae sa banca, ant cumpiladu un’ischeda in lìnia e is tramperis farabutos – pro immoe disconnotos – nde ddis ant furadu su dinari dae su contu. Pro custa trampa chi at interessadu a paritzos currentistas de su Grupu Bper s’Adiconsum Sardigna domandat de iscrucullare e at presentadu tres denùntzias: a s’Antitrust, a su Garante de sa privacy e a sa Politzia postale.

S’assòtziu de is consumadores ghiadu dae Giorgio Vargiu at retzidu unos cantos reclamos presentados dae is consumadores interessados dae custu imbòddiu, chi narant chi Bper amegat de iscarrigare a subra de is clientes suos sa responsabilidade de àere dadu a àteros is datos personales issoro e refudat is domandas de rembursu presentadas dae chie nche at pèrdidu su dinari pro more de custa trampa.

“Invitamus a totu is consumadores chi nche sunt rutos in custa trampa a chircare is seas de Adiconsum pro otènnere amparu”, narat su presidente de Adiconsum Vargiu, chi domandat a Bper de “fàghere a ischire si at tentu calicuna afracada de is hacker o calicuna fura de datos de is clientes in custa ùrtima simana”.

Sa trampa curret peri is telefoneddos. Si retzit unu SMS chi paret chi arribet dae sa banca. In su messàgiu si pregontant informos finantziàrios o personales, comente a su nùmeru de su contu o su nùmeru de sa carta de crèditu. Chie nche ruet in sa trampa frunit a is birbantes is datos suos, datos chi ddis permitint de intrare a is contos currentes e de nde furare su dinari.

Segundu Giorgio Vargiu, “est su chi est acontessende in Sardigna a currentistas meda de Bper. Una faina mala chi est creschende a prus a prus in custas ùrtimas dies, cando traballadores e pensionados amegant de tirare su de trèighi meses de paga”.

Antoni Nàtziu Garau

