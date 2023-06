Su Gazetinu, chenàbura 16 de làmpadas de su 2023

Movent is bèndidas a baratu in Sardigna puru – Ònnia annu dda poniant su primu sàbadu de trìulas, ocannu sa data de su cumentzu de is saldos dd’ant transida de una pariga de dies: pro agatare carchi ocasione e comporare cun prètzios a baratu in Sardigna at a tocare a abetare fintzas a giòbia 6 de trìulas.

Dd’ant istabilèssidu martis 13 de làmpadas a s’acabbu de un’addòbiu in Regione, a ue ddoe ant pigadu parte is rapresentantes de s’Assessoradu regionale de su Cummèrtziu, de is assòtzios de categoria e de is assòtzios de is comporadores.

“Custa est una simana de importu pro is cummertziantes sardos, cun s’ispera chi siat una bucada de ossìgenu pro su setore, chi arribat dae una pariga de annos dificultosos e turmentados dae sa pandemia”, at naradu s’assessore regionale de su Cummèrtziu, Gianni Chessa. “Est de importu a donare atentu fintzas a su respetu de is règulas chi pertocant is diritos de is comporadores”.

Is saldos de s’ierru passadu fiant mòvidos a bellu a bellu: su 5 de ghennàrgiu non ddoe fiat istada s’afracada a is butegas, ma isceti carchi cliente in prus, chi aiat pòdidu aprofitare de iscontos intra de su 20 % e su 50 %.

S’Ufìtziu pro is istùdios de sa Confcummèrtziu aiat prevìdidu unu giru de afàrios de 62 milliones de èuros, cun un’ispesa mesana pro is 292 mìgia famìllias sardas de 212 èuros, ispesa meda prus bassa cunforma a is 304 èuros a famìllia contados a livellu natzionale.

Un’ispesa però prus arta de sa chi Confcummèrtziu etotu aiat contadu pro is bèndidas a baratu de s’istadiale 2022, chi fiat de unos 143 èuros pro ònnia famìllia, cun una mèdia de 64 èuros a persone.

Sa Cunfederatzione de is cummertziantes at propostu unas cantas lìnias-ghia, ligadas in parte a òbligos de lege: intra de custas si sèberat sa possibilidade de mudare sa roba comporada, chi su cummertziante at a pòdere seberare o nono de ddi dare aplicu, ma chi est de òbligu si sa cosa comporada no respetat sa normativa o presentat dannos. Is butegas tenent s’òbligu de atzetare is cartas de crèditu e is pagamentos cun su POS.

In fines, sa roba bèndida a baratu depet èssere roba de istajone e, si non si bendet, dda depent pònnere a istracu baratu. Su butegheri, in fines, tenet s’òbligu de inditare su prètziu normale de bèndida, s’iscontu chi faghet e su prètziu de bèndida iscontadu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.