Su Gazetinu, chenàbura 16 de cabudanni de su 2022

A pustis de tres annos de firmada torrat “Beranu in Giardinu”. Sa mustra mercadu de matas raras e non comunas si presentat ocannu cun duas novas de importu. Sa prima est chi dae Milis tramudat a Donigala Fenughedu, òspite de Ros”e Mari Farm and Green House.

S’àtera nova, imbetzes, est chi ocannu is organizadores ant seberadu de dda fàghere in atòngiu. Si cumprendet duncas su nòmine intreu de “Beranu in Giardinu … in atòngiu”.

Eris in sa cunferèntzia pro is òrganos de informu in ue ant presentadu sa faina ant annuntziadu fintzas is datas: sàbadu 15 e domìnigu 16 de santugaine, dae is 9 de mangianu a is ses de merie. Su tema chi ant seberadu pro custa prima editzione aristanesa est arcanu: “Unu colovru in su giardinu: comente diamus pòdere bìvere paris?”.

Ant a èssere duas dies dedicadas a su giardinu, a s’ortu e a su frutedu in Sardigna. Ma ddoe at a àere fintzas mustras mercadu de matas raras e non comunas e un’addòbiu internatzionale, ma fintzas cambaradas de traballu, àteros addòbios, laboratòrios e paradas pro su recreu.

Giai dae annos meda “Beranu in Giardinu” ddu cunsìderant un’apuntamentu de importu in su panorama de is mustras mercadu de giardineria italianas. S’ùrtima editzione in su 2019 at otentu unu sutzessu mannu, cun sa presèntzia de prus de 10.000 bisitadores in duas dies. Sa de binti editziones, chi fiat in programma pro martzu de su 2020, dd’aiant dèpida annuddare a una chida dae sa manifestatzione pro more de s’essida de su primu decretu chi aiat apostivigadu s’inserru pro prevènnere sa pandemia.

Totu su programma e s’elencu agiornadu de is paraderis si podent agatare in is pàginas social de primaveraingiardino e rosemarifarmandgreenhouse.

Antoni Nàtziu Garau

