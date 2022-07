Su Gazetinu, chenàbura 15 de trìulas de su 2022

Covid-19, incarreradu in provìntzia de Aristanis puru su faghimentu de sa de bator doses de vatzinu. E creschet su nùmeru de is positivos – Fintzas in provìntzia de Aristanis ant incarreradu sa vatzinatzione cun sa de bator doses contras de sa Covid-19 (su chi in inglesu si narat sa de duas doses booster) pro totu is tzitadinos chi tenent sessanta annos o prus e pro is chi ant fatu dòighi annos, ma sunt in istadu de salude dìligu. Bisòngiat chi siant passadas a su mancus 120 dies dae sa de tres doses o dae s’ùrtimu impestu acontèssidu a pustis de su richiamu (si contant dae su test chi at iscoviadu sa positividade), comente previdet sa tzirculare bogada dae su Ministeru de sa Salude s’11 de trìulas.

Pro favorèssere is categorias interessadas a custa torrada de vatzinatzione, sa Diretzione generale de sa Asl de Aristanis, de acòrdiu cun su Dipartimentu de Preventzione e cun su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica, at apostivigadu de afortiare su servìtziu de s’ambulatòriu pro is vatzinos de Aristanis (chi s’agatat in bia de Carducci, n. 35), chi dae chida chi benit at a abèrrere in custas dies in custas oras:

su lunis , dae is 9.00 a is 13.00;

su martis, dae is 9.00 a is 13.00 e dae is 15.00 a is 18.00;

su mèrcuris: dae is 9.00 a is 13.00;

sa giòbia, dae is 9.00 a is 13.00 e dae is 15.00 a is 18.00;

sa chenàbura: dae is 9.00 a is 13.00.

S’intrada a s’ambulatòriu de is vatzinatziones est lìbera e non tocat a prenotare. Serbit, però, a si portare in fatu sa tèssera sanitària.

In su bulletinu de chenàbura 15 de trìulas si contant 4 mortos e 2.796 impestos noos essidos a pìgiu in is ùrtimas 24 oras. Ma est unu nùmeru prus bassu meda de su nùmeru beru de positivos, chi medas – sena de sinnales de sa maladia – no dd’ischint de èssere positivos, mentras àteros meda – chi si faghent su tampone dae sese, in domo – dd’ischint de nd’àere buscadu su virus, ma non ddu comùnicant a is Autoridades sanitàrias.

Est acontessende fintzas s’istrambesa chi is cautelosos chi si ponent sa mascheredda pro intrare a un’ufìtziu o a butega ddos pigant pro èssere positivos sena de ddu èssere, mentras in giru est prenu de positivos a beru sena de mascheredda e sena de cautela e respetu perunu pro is àteros.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.