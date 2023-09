Su Gazetinu, chenàbura 15 de cabudanni de su 2023

Sa coa de chida in provìntzia de Aristanis – Intra de fide, isport, mùsica e traditziones, custa coa de chida in provìntzia de Aristanis at a èssere rica de addòbios de ònnia genia.

Si cumentzat dae Aristanis, chi at a acasagiare sa de ses Rassignas corales “Boghes dae su Giuigadu de Arbaree”: a su palcu de pratza de sa Sea, sàbadu a is noe oras de merie ddoe ant a artziare is coros Antonio Vivaldi de Tàtari, La Vega de Milis e Lianora de Arbaree de Aristanis. S’ispetàculu, chi faghet parte de su calendàriu de su “Cabudanni aristanesu”, at a cumentzare cun s’isfilada de s’acumpangiamentu de “Lionora e sa Corte sua” cun bestimenta medievale.

In custa coa de chida s’ant a fàghere fintzas addòbios isportivos cun su memorial de fùbalu a chimbe dedicadu a Emilio Naitza, assessore comunale de s’Isport e presidente de s’Atlèticu Aristanis de fùbalu feminile, e a Stefano Sechi, chi nde aiat istantargiadu una butega de informàtica nòdida meda. S’apuntamentu est pro sàbadu in Fenosu, me in is campos de s’Assòtziu ìpicu “Giara Aristanesa”.

In sa sea de “Aristanis Iscachis” at a sighire imbetzes su torneu de iscachi “Copa Tzitade de Aristanis”, lòmpidu a sa de tres editziones: acabbados is turnos de is giogadas, domìnigu s’at a connòschere su nòmine de su binchidore de su reconnoschimentu de importu.

Sàbadu e domìnigu in Aristanis s’at a intèndere imbetzes su sonu de is motores de s’Addòbiu natzionale a Vespa. S’abetant unos 300 mototziclistas chi arribant dae totu s’Ìsula, dae Piemonte, Emìlia Romagna, Toscana e fintzas dae s’Isvìtzera.

In Abas ddoe at a èssere s’apuntamentu abetadu cun “Rock X Gramsci”, dedicadu a su polìticu e pensadore abaresu e cuncordadu dae s’assòtziu Domo nadìa de Antoni Gramsci. In pratza de Santa Maria, sàbadu, ddoe at a àere una die de meledos, intervistas e ispetàculos in su surcu de su tema “Sa bia maistra”.

Fordongianus, imbetzes, sàbadu dd’ant a decrarare tapa noa de su Caminu de Bonària, cun s’inauguratzione e sa beneditzione de is pedras de firmada Siste Viator a incuru de s’archipìscamu de Aristanis, Roberto Carboni.

Domìnigu munsennore at a tramudare a Ollasta pro un’addòbiu sentidu meda dae sa comunidade: sa tzerimònia pro donare su benebènnidu a is duos prèides noos, don Enrico e don Daniele, chi ant a cumentzare su servìtziu impare fintzas in is parròchias de Siamanna, Siapicia, Biddanoa Truschedu e Biddobrana.

Ma is dies de sàbadu e de domìnigu, in prus, sunt dedicadas a s’iscoberta de su patrimòniu architetònicu e artìsticu gràtzias a is “Dies de su Romànicu” e a is bìsitas ghiadas gratis in crèsias meda. S’ant a pòdere bisitare is crèsias de Bonàrcadu, Bosa, Crabas, Mòguru, Ollasta, Santa Justa, Tramatza, Tzeddiani e Zrofolliu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.