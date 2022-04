Su Gazetinu, chenàbura 15 de abrile de su 2022

In Bauladu torrant a fàghere sa de 41 editziones de sa Currera de su Lunis de Pasca Manna

In Bauladu torrat s’apuntamentu cun sa “Currera de su Lunis de Pasca Manna”. Lunis chi benit, difatis, torrat sa cumpetitzione regionale, lòmpida ocannu a sa de 41 editziones e cuncordada dae su Grupu Isportivu Atlètica Bauladu, a manos de pare cun su Comune e sa Fidal Sardigna.

A pustis de duos annos – una firmada pro sa mala bògia e s’àtera cun una forma ismenguada pro more de sa Covid-19 – ocannu agiomai 150 atletas torrant a cùrrere in su caminu de 9,800 chilòmetros intra de bias de sartu, impedrados de su tzentru istòricu, matedos mediterràneos e mitzas de su sartu bauladesu.

Is momentos prus de importu de sa triva, mòvida, arribu e premiatziones, ddos ant a fàghere in su parcu comunale de Tzinnuri. Inoghe a is 8.30 ant a addobiare is atletas, chi ddis ant a cunsignare su nùmeru de gara.

In antis current is categorias de is pitzocheddos e is noeddos chi ant a fàghere unu caminu prus curtzu, is primos de 300 metros e is àteros de 600 metros, acanta de s’arribu a su parcu. A is 10 imbetzes ant a mòvere is àteras categorias, chi ant a cùrrere in su caminu de 9,800 chilòmetros.

Intra de is sotziedades prus rapresentadas ddoe sunt cussas de sa Podìstica Tàtari, de sa Gs Atlètica de Patiolla, de su Marathon Club de Aristanis, de sa Polisportiva Runners de Aristanis, is Amantiosos de Terraba, de s’Atlètica 4 Moros, e de sa Casteddu Atlètica Lèbia.

Ma ddoe at a àere fintzas atletas meda chi arribant dae sotziedades de continente, est a nàrrere dae su Grupu Alpinìsticu Vertovesu, dae is romanas Purosangue Athletics Club e Tiburtina Running, e dae sa Galla de Pisa.

Agabbada sa gara e is premiatziones, gràtzias a s’impinnu de sa Pro Loco de Bauladu e de su Comitadu de sa Leva 1981, ddoe at a èssere su pràngiu de su Lunis de Pasca Manna, fatu cun mandiares locales. Totu sa manifestatzione e su pràngiu s’ant a fàghere respetende is règulas pro firmare s’isparghidura de sa Covid-19.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22