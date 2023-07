Su Gazetinu, chenàbura 14 de trìulas de su 2023

In chirca de traballu e de bonasorte pro agatare una vida mègius de sa chi connoschiant, sunt istados prus de milli is residentes de Santu Lussurzu chi, intra de is annos 1950 e 1969, ant lassadu sa bidda de Monteferru.

Su prus fiant giòvanos intra de 20 e 30 annos is chi ant aprontadu sa valìgia e ant saludadu a is parentes issoro pro mòvere cara a una terra istràngia: a sa Penìsola, a Germània, a Isvìtzera e fintzas a Austràlia.

Si sa terra in ue fiant nàschidos non nche resessiat in cussos annos a dare traballu a totu is giòvanos, is istados èsteros e sa Penìsula fiant imbetzes chirchende traballadores. Sighende is punnas de onniunu, is disterrados sardos ant imparadu artes noas, si sunt ispetzializados comente a tècnicos capatzos, ant abertu unu muntone mannu de siendas noas, comente a cussas agrìculas e de s’ortofruta australianas.

Un’agiudu mannu a is giòvanos lussurzesos in partèntzia si ddos aiat dadu su Tzentru de Cultura populare UNLA, chi aiat abertu in su 1951. S’agiudu pertocaiat is pràticas de sa burocratzia, letziones de limbas istràngias, pro fàghere a manera chi is pitzocos lussurzesos aerent pòdidu preguntare informos o rispòndere a carchi pregunta simpre in is paisos chi ddos acasagiaiat.

E at a èssere s’UNLA etotu chi at a fàghere torrare a bìvere cussos ammentos a is disterrados lussurzesos, oramai pensionados e antzianos, cun “Su disterru”, una faina bella cuncordada pro cras 15 de trìulas, a ora de is 10.00 de mangianu, in ue s’ant a pòdere ascurtare is testimonias de vida de is chi ant dèpidu lassare sa terra issoro pro chircare traballu.

Collegados in direta streaming, is lussurzesos disterrados ant a pòdere saludare a is cumpaesanos issoro, contende-ddis s’esperièntzia chi ant bìvidu. Intra de is òspites ddoe at a èssere unu de is disterrados prus antzianos: mòvidu dae Santu Lussurzu in su 1955, oe tenet sa bellesa de 93 annos. Ma s’at a pòdere bìere fintzas comente totu Santu Lussurzu est mudada in su tempus, gràtzias a unu vìdeu fatu a s’aposta intreverende fotografias betzas e immàgines e fotografias de dies de oe.

Antoni Nàtziu Garau

