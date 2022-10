Su Gazetinu, chenàbura 14 de santugaine de su 2022

Pulenta, pulenta, pulenta, ma no isceti pulenta. Arborea si preparat pro duas dies de apuntamentos intra de tastaduras, mùsica e àteros istentos. Sa reina est torra issa, sa Sagra de sa Pulenta, manifestatzione chi ocannu lompet a sa de trintanoe editziones. Ma in mesu ddoe est fintzas su de bìndighi Addòbios natzionales de is pulentàrgios de Itàlia, is laboratòrios de turismu esperientziale, chi ant permìtere de bìere de acanta comente totu si faghent is produsimentos de su territòriu, dae sa motzarella a su casu, a su mele, e ddoe at a èssere fintzas sa Sartilliedda, chi dae Aristanis tramudat a Arborea cun chimbe parìllias de cadderis piticheddos.

Si cumentzat cras a merie, sàbadu 15 de santugaine, cun sa currera a s’isteddu e cun is parìllias. S’at a sighire, a is oto e mesu de merie, cun sa tastadura de bator mandiares fatos cun pulenta e cun sa festa de sa birra.

Domìnigu 16 de santugaine at a tocare a s’Addòbiu natzionale de is pulentàrgios, cun delegatziones chi arribant dae totu Itàlia. A manera particulare, ddoe ant a èssere presentes pulentàrgios de Vènetu, Làtziu, Marcas e Toscana. Sa tastadura de is mandiares at a cumentzare a mesudie. Un’ora in antis, imbetzes, s’ant a cuncordare is laboratòrios de turismu esperientziale, cun sa presèntzia de Campànnia Amiga de Coldiretti e de sa Cooperativa Il Seme.

Pro chie in custa coa de chida at a andare a Arborea a màchina si previdet unu parchègiu mannu, gratis, sena de miramentu, in sa bia 19 Est.

Custu calendàriu ricu de apuntamentos ddu cuncordat sa Pro Loco de Arborea. A s’assòtziu dd’ant agiudadu su Comune de Arborea, su sistema de is entes – 3A, sa Cooperativa de is produsidores, sa Banca de Arborea, s’Assessoradu de su Turismu de sa Regione Sarda, sa Fundatzione de Sardigna, sa Coldiretti e sa sienda Niedditas. Pro sa presèntzia de sa Sartilliedda, imbetzes, de importu mannu est istada sa collaboratzione cun sa Pro Loco de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.