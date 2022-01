Su Gazetinu, chenàbura 14 de ghennàrgiu de su 2022

Tostighinos in biàgiu – Su Caretta caretta Gavinu at fatu prus de 2.000 chilòmetros a nàdidu intra de is meses de santugaine e nadale 2021, movende dae sa praja de Santu Giuanne de Sinis. Genovefa de chilòmetros nd’at fatu 800 isceti e Eletra prus de 1.200, mentras Asula nd’at fatu unos 1.600.

Castiados de sighidu cun is rastradores satellitares chi ddis ant postu in su còrgiu, is bator tostighinos liberados ocannu passadu in su Sinis mandant informos pretziados pro istùdios e chircas: ddos leghent e ddos intèrpretant is espertos de su Tzentru de recùperu de su Sinis.

Is bator animales Caretta caretta intrèverant simanas de istentu in unu logu cun transiduras.

Gavinu e Genovefa, chi ant bìvidu pro su chi pertocat a onniunu prus de 30 e prus de 40 annos in logu inserradu, in s’acuàriu de S’Alighera, tenent cumportamentos diferentes.

Gavinu s’est acostiadu prus de una borta a s’Istrintu de Gibilterra. Genovefa imbetzes non s’est transida dae su mare de Sardigna: sighit a nadare costera costera e si firmat a s’ispissu in calas amparadas cun fundales bassos. A pustis de èssere lòmpida a Porto Conte e a S’Alighera, est torrada a su Sinis, firmende-si in sa praja de Is Arenas.

Eletra, agatada in s’àrea Marina Amparada de Cabu Carbonara e liberada a pustis de unos cantos meses de ricòveru, lòmpida a Ispagna, at mudadu filada: a primìtzios est andada cara a s’Algeria, passende acanta a is ìsulas Baleares, e immoe si movet costera costera de s’Àfrica, cara a est.

Asula, agatada in s’àrea Marina Amparada de Cabu Carbonara e liberada a pustis de un’annu, a primìtzios est lòmpida a is costeras de sa Sitzìlia setentrionale, acanta de Tèrmini Imerese, e immoe est istesiende-si-nche dae s’ìsula e est andende cara a sud.

Antoni Nàtziu Garau

