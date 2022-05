Su Gazetinu, chenàbura 13 de maju de su 2022

Cunvegnu in contu de is novas in su campu de sa diagnòstica e de is curas oncològicas – S’assòtziu “Komunque Donne odv”, chi si nde incurat de agiudare a is fèminas chi ant tentu unu càncaru in su sinu, torrat a cumentzare is addòbios de formatzione e de informu dedicados a su mundu de s’oncologia. Pro cras sàbadu 14 de maju, in s’Hospitalis Sancti Antoni de Aristanis, cumentzende dae is tres e mesu de merie, at cuncordadu su cunvegnu “Novas intra de diàgnosi e terapias oncològicas: orizontes noos e prospetivas noas”. Ddu cuncordat a manos de pare cun s’AOU de Casteddu, a manera particulare cun prof.re Germano Orrù, e cun sa Cambarada de istùdiu in contu de s’Agu-puntura e de is Terapias naturales, rapresentada dae dotora Gianna Meconcelli.

Movende dae s’analizu de sa situatzione in Aristanis gràtzias a s’interventu de Luigi Curreli, diretore FF de s’Istrutura cumplessa di Oncologia e Oncoematologia de su Santu Martinu, s’at a faeddare a pustis de is ainas noas de sa diagnòstica, cun sa partetzipatzione de is istudiosos e chircadores Germano Orrù, Michele Porcu, Cinzia Casu, Pierpaolo Coni e Alessandra Scano.

In sa de duas partes de su cunvegnu, ghiada dae sa presidente de “Komunque Donne odv” Maria Delogu, s’at a faeddare de is terapias noas. Gianna Meconcelli at a faeddare de s’agu-puntura e de comente si podet impreare a costàgiu de is àteras terapias. De custas, imbetzes, nd’ant a chistionare Valentina Picciau e Laura Orgiano.

At a faeddare, in fines, Maria Dolores Palmas, infermiera chi at fatu nàschere sa cambarada “Imprassamus unu bisu”, chi at a chistionare de su rolu de is infermieris.

S’assòtziu “Komunque Donne odv” sighit in su caminu suo de agiudu a is malàidos cun patologia oncològica, tessende relatas cun àteras istitutziones e favoressende su cunfrontu cun àteras realidades, a manera chi is malàidos nde potzant tènnere profetu.

Antoni Nàtziu Garau

