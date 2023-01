Su Gazetinu, chenàbura 13 de ghennàrgiu de su 2023

Su cuncordu de sa Sartìllia costat in mèdia intra de is 550.000 e is 600.000 èuros. Ocannu però a sa Fundatzione Aristanis dd’at a tocare a prevìdere carchi ispesa in prus: pro more de is incarimentos generales, difatis, ant postu in contu un’ispesa prus manna de su 10 % cunforma a sa de is annos passados.

Pro cussu, su prètziu de is billetes pro pòdere bìere sa currera a s’isteddu e sa currera de is parìllias at a costare carchi èuru in prus. Su prètziu de su billete at a mòvere dae unu mìnimu de 15 èuros e podet arribare totu a su prus fintzas a 45 èuros. Sa Fundatzione Aristanis no at a istentare meda a pònnere in bèndida is billetes, forsis giai dae chida chi benit.

Pro sa prima borta is billetes s’ant a pòdere comporare in lìnia, intrende in sa pàgina Internet sartiglia.info. Fatu chi siat su pagamentu, su sistema at a ingendrare dae sese una retzida chi is impitadores ant a dèpere presentare a is ufìtzios de sa Fundatzione Aristanis, in bia de Lionora de Arbaree, pro pòdere otènnere su billete de paperi.

“Non bolemus balangiare”, narat su diretore de sa Fundatzione Aristanis, Francesco Obinu, “ma non podimus lassare dèpidos in su bilàntziu. Fintzas pro ite, pro immoe, tenimus seguresa isceti de su contributu regionale de 200.000 èuros e de cussu comunale de 50.000 èuros. Pro pòdere torrare paris cun is ispesas depimus traballare cun sa billeteria e cun is isponsorizatziones”.

In su pròpiu tempus, in prus, s’organizatzione est giai traballende pro cuncordare is apuntamentos a costàgiu e chi ant a arrichire sa Sartìllia. “Semus faghende su calendàriu”, narat su vitzesìndigu de Aristanis cun dèlega a sa Cultura e a su Turismu, Luca Faedda. “Diamus bòlere cuncordare carchi cosa in pratza de Roma, forsis amus a pònnere unu palcu. S’idea de s’Amministratzione est custa, ma sena de si nde ismentigare chi sa manifestatzione prus de importu est sa Sartìllia”.

De seguru ddoe at a èssere sa “Biddighedda de sa Sartìllia”, chi at a abbiatzare pratza de Cova in is dies prus de importu de su carrasegare. In is dies passadas sa Fundatzione Aristanis at publicadu un’avisu pro su sèberu de progetos pro su cuncordu de custa faina.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.