Su Gazetinu, chenàbura 12 de onniasantu de su 2021

In Arborea torrat sa sagra de sa pulenta – A pustis de un’annu de firmada a mala bògia pro more de sa pandemia, Arborea torrat a cuncordare sa sagra de sa pulenta, in programma pro domìnigu 14 de onniasantu. Is paradas ant a abèrrere a is 10.00, paris cun sa festa de sa birra; duas oras a pustis at a cumentzare su caminu “Pulenta e Binu sardu”.

Pro s’ocasione at a fàghere a tastare sa pulenta cun bànnia campidanesa, ma fintzas sa pulenta arrustu cun petza e sartitzu o casu, sa pulenta modde cun salameddu de Sermoneta e sa pulenta frissa.

Intra de is addòbios a costàgiu, ddoe at a àere una mustra de artistas sardos in s’ex Gil e mùsica meda. In prus at a fàghere a bisitare su Museu de sa bonìfica.

A merie, dae is 15.30 s’at a sighire cun s’ispainamentu de is màndigos, fintzas a ispatzare is provistas, cun s’atzunta de sa pulenta modde cun tòcio e sa pulenta arrustu cun luganega.

Sa manifestatzione, arribada a sa de 38 editziones, dda cuncordat sa Pro Loco, a manos de pare cun su Comune e cun su sistema de is Entes.

Pro intrare a is logos de sa sagra serbit a tènnere sa tzertificatzione de àere fatu su vatzinu contras de sa Covid-19.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22