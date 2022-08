Su Gazetinu, chenàbura 12 de austu de su 2022

Emergèntzia pro su pibitziri – Movet su pranu de sa Regione contras de s’emergèntzia pro su bibitziri in sa Sardigna de Mesu. Dae Casteddu arribat sa nova de s’incarreru de is fainas pro chircare de firmare s’isparghidura de su babballoti e de sa nàschida de un’unidade territoriale pro s’emergèntzia fitosanitària. Dd’at apostivigadu sa Giunta regionale cun una deliberatzione aprovada a tenore de sa proposta de s’assessora regionale de s’Agricultura, Gabriella Murgia, paris cun s’assessore de sa Defensa de s’Ambiente, Gianni Lampis, chi previdet fintzas una filera de agiudos pro is siendas chi ant tentu dannu pro more de s’undada de pibitziri.

S’unidade territoriale pro s’emergèntzia fitosanitària dd’at a fàghere nàschere sa Regione e at a pònnere cambas a is disponimentos natzionales, assegurende su coordinamentu de totu is partes interessadas a custu problema. Nd’ant a fàghere parte rapresentantes de su Servìtziu fitosanitàriu regionale e de cussu natzionale, de is assessorados regionales de s’Agricultura e de sa Defensa de s’Ambiente, de is prefeturas, de is provìntzias interessadas dae s’impestu, de su Corpus Forestale, de sa Diretzione generale de s’Amparu tzivile regionale, de Laore e de Forestas, de is comunes interessados dae s’impestu, de su Dipartimentu de Agrària de s’Universidade de Tàtari, unu rapresentante de ònnia organizatzione agrìcula prus rapresentativa de sa Sardigna e àteros espertos o àteros sugetos chi tenent interessu e chi ddos ant a cunvocare cando serbit pro parare fronte a problemas particulares.

Ocannu s’emergèntzia pro su pibitziri at interessadu prus che totu is territòrios de Golòthene, Bortigale, Lei, Noragùgume, Ortzai, Orane, Oroteddi, Otzana, Silanos e Teti, in provìntzia de Nùgoro; Anela, Benetuti e Illorai, in provìntzia de Tàtari, Sèdilo e Sorradile in provìntzia de Aristanis. In totu, is biddas interessadas sunt bìndighi.

Lunis 15 de austu Su Gazetinu no at a essire. Faghende-bos is augùrios de nche passare una Festa de Mesu Austu bella e de pasu, comente totu disigiades, bos damus apuntamentu torra a martis chi benit.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.