In Sardigna puru su nùmeru de telèfonu 112 at a pònnere paris is nùmeros de emergèntzia 118, de is Carabineris, de sa Politzia, de is Vìgiles de su fogu e de sa Capitaneria de portu. Custa est sa nova prus de importu de su pranu nou de organizatzione aziendale istratègicu aprovadu dae s’Azienda Regionale pro s’Emergèntzia e Urgèntzia de sa Sardigna. Su nùmeru ùnicu pro s’emergèntzia dd’ant a pònnere in funtzione a intro de su mese de nadale. Àteras regiones de Itàlia ant giai incarreradu custu modellu, comente at prevìdidu su Parlamentu europeu e su Consìgiu de s’Unione europea.

Su pranu de s’Areus dd’ant iscritu a tenore de is lìnias ghia inditadas dae sa Regione e at a èssere issa etotu chi, in is dies imbenientes, dd’at a aprovare a manera definitiva. In s’interis, custu atu istratègicu at giai otentu s’aprovu dae is dirigentes de s’Areus e dae is sindacados.

S’àtera nova, imbetzes, si previdet pro ocannu chi benit: dae su 2023 at a intrare in funtzione su nùmeru ùnicu armonizadu 116117. Est unu servìtziu telefònicu gratis pro is curas mèigas chi non sunt urgentes.

Su documentu aziendale cunfirmat is tareas de s’Areus. A manera particulare, si faeddat de gestione de su sucursu sanitàriu de emergèntzia-urgèntzia, su sistema de su 118 chi previdet postas de base, avantzadas e s’elisucursu. Si previdet fintzas su coordinamentu intra de sa Sardigna e is àteras regiones, pro parare fronte a is fainas ligadas a is trasfusiones de sàmbene.

“Sa de frunire a Areus un’atu aziendale”, at naradu sa diretora generale Simonetta Bettelini, “est una faina de importu pro s’afortigamentu de custa sienda sanitària”.

“S’atu”, acabbat sa dirigente, “at a permìtere de incarrerare totu is tareas assignadas dae sa Regione e at a fàghere a manera chi Areus si fùrriet a èssere unu riferimentu regionale pro su contivìgiu de s’urgèntzia-emergèntzia sanitària, in antis chi su malàidu lompat a s’ispidale”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.