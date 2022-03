Su Gazetinu, chenàbura 11 de martzu de su 2022

Traballare terrenos noos pro propassare s’emergèntzia alimentare ingendrada dae sa gherra in Ucraina – Unu tzensimentu mannu de is terras cruas chi si diant pòdere impreare pro su produsimentu de matèrias primas pro dare a papare a is animales. Custa idea dd’at pintada Coldiretti Sardigna e, intra de is interessados a manera dereta, ddoe est fintzas su Cunsòrtziu de bonìfica de Aristanis. Sa de produire dae sese trigu, trigu de Indias e foràgiu diat pòdere èssere sa crae pro torrare a abbiatzare sa zootecnia sarda chi est connoschende una crisi manna, a manera particulare in Arborea, in ue ddoe at 36 mìgia pegos de ulu chi depent papare.

Diat èssere una manera pro parare fronte a s’incarimentu de is prètzios e a sa mancàntzia de matèrias primas, crèschida dae sa gherra chi amegamus de bìvere intra de Rùssia e Ucraina, chi in realidade at minimadu s’arribu de mangime dae is istados chi s’incarant a su Mare Nieddu.

Su tzensimentu de is terras cruas ddu promovet Coldiretti Sardigna, a manos de pare cun s’Anbi, s’Assòtziu Natzionale de is Cunsòrtzios de gestione e amparu de su territòriu e de s’abba pro irrigatzione, chi nde faghet parte fintzas su Cunsòrtziu de bonìfica de Aristanis.

S’Ente cunsortile de sa provìntzia de Aristanis diat pòdere abbare 36 mìgia ètaros, ma oe su 60 % isceti resurtat impreadu. Sunt nùmeros de importu, su resurtadu mègius in Sardigna, ma si diat pòdere fàghere fintzas mègius.

Su Cunsòrtziu de bonìfica de sa provìntzia de Aristanis at giai incarreradu in is ùrtimos annos una faina de importu pro favorèssere s’impreu de is terras in ue ddoe arribat s’abba, ma chi non ddas coltivant. E si sa filera de produsimentu esseret torrada a mòvere, is primos resurtados si diant bìere giai in is meses imbenientes.

Su pranu pro isfrutare is terras in ue ddoe arribat s’abba, duncas, est prontu. Pro ddi pònnere cambas, immoe, s’abetat s’isceda de Casteddu. E in is dies imbenientes, de custu, nd’ant a chistionare de seguru in Regione.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22