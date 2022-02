Su Gazetinu, chenàbura 11 de freàrgiu de su 2022

S’assessore regionale de s’Istrutzione Pùblica Andrea Biancareddu at annuntziadu s’abertura de is iscritziones pro sa faina “NARA.MI”. Comente narat sa Regione est unu “protzedimentu chi serbit pro otènnere sa tzertificatzione de sa connoschèntzia orale de sa limba sarda, de su cadalanu de S’Alighera e de is variedades alloglotas tataresu, gadduresu e tabarchinu”.

“Pro su de duos annos paris”, narant in Regione, “s’Assessoradu de s’Istrutzione pùblica incarrerat is esàmenes pro sa tzertificatzione de sa connoschèntzia orale, chi at a serbire che a tìtulu de ammissibilidade pro pigare parte, comente a espertu de sa matèria o collaboradore, a is laboratòrios didàticos foras dae s’oràriu curriculare”.

“S’at a cunsiderare, in prus, che a tìtulu chi diat pòdere serbire in su curriculum pro is progetos chi pertocant su produsimentu de programmas in sa televisione o in sa ràdiu in limba sarda, cadalanu de S’Alighera, in tataresu, in gadduresu e in tabarchinu. Sa tzertificatzione no at a bàlere, imbetzes, pro àteras genias de progetu finantziados dae sa RAS”.

Is chi sunt interessados a otènnere sa tzertificatzione linguìstica orale pro pigare parte comente a espertu de sa matèria o collaboradore a is laboratòrios didàticos foras dae s’oràriu curriculare e pro su produsimentu de programmas in televisione o in sa ràdiu in limba sarda, in cadalanu de S’Alighera, in tataresu, in gadduresu e in tabarchinu, ant a pòdere fàghere s’esàmene orale in sa limba issoro.

Is domandas de partetzipatzione bolent mandadas a intro de su 28 de freàrgiu chi benit isceti cun sa PEC a sa casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Tocat a tènnere degheoto annos.

Sa tzertificatzione NARA.MI otenta in su 2021 balet ancoras.

Antoni Nàtziu Garau

—–

