Su Gazetinu, chenàbura 10 de làmpadas de su 2022

Custu domìnigu is tzitadinos de Aristanis e de 18 comunes de sa provìntzia tenent su diritu-dovere de votare pro s’annoadura de is amministratziones comunales issoro. Sa die etotu s’at a pòdere votare fintzas pro is referendum abrogadores in contu de sa giustìtzia.

Is eletziones ant a èssere domìnigu isceti, dae is sete de mangianu a is ùndighi de note.

Agabbadas is votatziones, s’at a fàghere s’iscrutìniu de is referendum. Imbetzes, cussu de is ischedas de is eletziones comunales at a cumentzare lunis, a is duas de merie.

Podent votare totu is tzitadinos italianos chi ant fatu 18 annos e chi sunt iscritos in is listas eletorales.

S’ischeda pro is eletziones comunales est in colore asulu. Pro su Comune de Aristanis, tzitade cun prus de 15 mìgia abitantes, est ammìtidu su votu seberadu, est a nàrrere chi faghet a votare pro unu candidadu a sìndigu e pro una lista diferente dae cussas chi sunt ligadas a issu. Si s’eletore espressat duas preferèntzias, custas depent andare a candidados de sessu diferente: si nono, sa de duas preferèntzias dd’annuddant.

Is ischedas pro su referendum sunt de colore diferente: ruju, in colore de arantzu, grogu, in colore de chinisu e birde. Sunt referendum abrogadores e, duncas, chie cheret chi abarrent is normas chi sunt in vigèntzia depet votare NONO, chie nche ddas bolet iscantzellare depet votare EJA.

Is documentos chi tocat a presentare pro pòdere votare sunt sa carta de identidade o àteru documentu de identificatzione cun fotografia, bogadu dae un’amministratzione pùblica, o sa tèssera de reconnoschimentu dada dae s’Unione natzionale de is ufitziales in cungedu de Itàlia, bastet chi portet sa fotografia e chi siat timbrada dae unu Cumandu militare o sa tèssera de reconnoschimentu dada dae un’òrdine professionale, bastet chi portet una fotografia.

Si non tenet unu documentu de identificatzione adatu, su reconnoschimentu de s’eletore ddu podet fàghere fintzas unu de is cumponentes de su sègiu eletorale chi ddu connoschet e chi nde decrarat s’identidade o un’àteru eletore de su comune, connotu dae is cumponentes de su sègiu eletorale e chi portet unu documentu de reconnoschimentu in fatu o, ancoras, presentende sa domanda pro otènnere sa Carta de Identidade Eletrònica (CIE), bastet chi portet sa fotografia de su titulare e presentet is datos anagràficos suos.

Sa tèssera eletorale s’annoat in s’ufìtziu eletorale de su Comune de residèntzia, chi at a abarrare abertu dae is noe de mangianu a is se de merie sa die in antis de sa votatzione e, sa die etotu de is eletziones, dae s’abertura a sa serrada de su sègiu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.