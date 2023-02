Su Gazetinu, chenàbura 10 de freàrgiu de su 2023

Sa Natzionale sarda si preparat pro s’Europeu de fùbalu cuncordadu dae sa Confederation of Independent Football Associations in programma in Cipro de su Nord dae su 3 a s’11 de làmpadas.

A is ùndighi cun sa mata israighinada de Arbaree e is bator moros in petorras ddos at a ghiare Vittorio Pusceddu, ex defensadore chi in sa carriera sua s’at postu is màllias de su Casteddu, de su Nàpoli e de sa Fiorentina, e chi at allenadu s’iscuadra de su Beranu ruju-biaitu.

Sa Natzionale sarda est nàschida in su mese de santugaine de su 2018 dae un’idea de sa Federatzione Isport Natzionale Sardu.

Sa finale de s’Europeu Conifa dd’at a acasagiare s’istàdiu Ataturk. S’impiantu isportivu s’agatat in sa capitale Lefkosa e podet acasagiare fintzas a 20.000 ispetadores.

A prus de is meres de domo e de sa Sardigna, a sa manifestatzione continentale ddoe ant a pigare parte s’Ossètzia de su Sud, sa Carpàtzia, s’Abkhàtzia, sa Padània, su Cornwall, su Szekely Land, su Sapmi, sa Sitzìlia, sa Raetzia e is Duas Sitzìlias.

Sa Conifa est nàschida deghe annos a immoe. Su primu Mundiale dd’aiant cuncordadu in su 2014 in Ostersund, in Isvètzia.

“Passat su tempus, sa Natzionale creschet e tenet punnas semper prus coditziosas”, at naradu sa presidente de sa Fins Stefania Campus, “su de pigare parte a s’Europeu Conifa est una raja de importu in su progetu nostru. Semus traballende meda pro su chi pertocat su promovimentu de sa Sardigna e pro afortigare su sentidu de apartenèntzia. Isperamus, immoe, chi totu su traballu fatu potzat connòschere s’agiudu de investidores privados e de is istitutziones”.

Sa chi est in programma in su mese de làmpadas est sa prima proa pro sa Sardigna in una triva cuncordada dae sa Conifa. In custos annos passados, cun sa màllia de sa Natzionale ant giogadu unos cantos giogadores de professione comente a su tzentrucampista de su Casteddu Alessandro Deiola, a su defensadore de su Terranoa Emerson e a s’atacante de su Gubbio Davide Arras.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.