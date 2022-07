Su Gazetinu, chenàbura 1 de trìulas de su 2022

Consìgiu comunale de Aristanis – Cun sa nòmina de is assessores dae parte de su sìndigu Massimiliano Sanna, mudat fintzas sa cumponidura de su Consìgiu comunale de Aristanis. Difatis, unos cantos remplasamentos ant a interessare is grupos de is Frades de Itàlia e de su Psd’Az. Is duas assessoras Maria Bonaria Zedda e Rossana Livia Fozzi, de is Frades de Itàlia, lassant su postu a Fulvio Deriu e a Pino Carboni, chi s’ant a sètzere a su costàgiu de is prus votados Peppi Puddu e Stefania Orrù.

Non mudant is tres consigieris de is Riformadores, cunsideradu chi in Giunta su partidu at a èssere presente cun su sìndigu Sanna isceti. Is candidados a consigieri prus votados sunt resurtados Carmen Murru, Antonio Iatalese e Gianfranco Licheri.

Me in is bangos de s’Udc non mudat nudda su pròpiu: is candidados elègidos sunt Vincenzo Pecoraro e Paolo Angioi, mentras Giovanna Bonaglini – sa de tres pro su chi pertocat su nùmeru de preferèntzias otentas – est intrada in sa Giunta.

Pro Sardigna20Binti si cunfirmat sa presèntzia in Consìgiu de Roberto Ignazio Antonio Pisanu e de Giuliano Uras, mentras unu càmbiu ddoe at a èssere in su Partidu Sardu de Atzione. Gian Michele Guiso remplasat a Simone Prevete, numenadu assessore de is Traballos pùblicos. In Consìgiu ddoe setzet fintzas Gianfranco Porcu.

Mudadura peruna nemmancu in Fortza Itàlia, chi at postu in Giunta a s’esternu Luca Faedda e chi est presente in Consìgiu cun Gigi Mureddu e cun Francesco Angelo Pinna.

Su primu addòbiu de su Consìgiu su sìndigu Massimiliano Sanna dd’at cunvocadu pro giòbia chi benit, 7 de trìulas.

A is ses e mesu de merie su Consìgiu nou s’at a addobiare in sa Sala de su Palàtziu de is Paras Iscolopos.

In su programma de is traballos ddoe est sa cunvàlida de s’elègidu pro sa càrriga de sìndigu e de is elègidos e de is elègidas pro sa càrriga de consigieris e consigieras comunales e s’analizu de is cunditziones de elegibilidade e cumpatibilidade. In prus, s’eletzione de su presidente de su Consìgiu comunale e de is vitze-presidentes, sa giura de su sìndigu e sa comunicatzione de is nòminas chi pertocant is càrrigas de vitze-sìndigu e de is assessores.

Su Consìgiu at a dèpere elèghere fintzas sa Cummissione eletorale comunale e at a dèpere nominare a is Consigieris comunales in sa Cummissione pro su faghimentu de is elencos comunales de is giùighes populares.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.