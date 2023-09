Su Gazetinu, 7 de cabudanni de su 2023

Sunt passados 80 annos dae sa firma de s’Armistìtziu – Fiat su 3 de cabudanni de su 1943 cando su guvernu italianu ghiadu dae Pietro Badoglio aiat firmadu a iscuse s’Armistìtziu de Cassìbile, acanta de Siracusa, essidu a campu s’8 de cabudanni e chi aiat apostivigadu sa rèndida de s’Itàlia a is Natziones Aunidas, essende-nde foras dae s’alleàntzia cun sa Germània nazista.

Sunt passados duncas 80 annos dae cussu acontèssidu de importu chi aiat sinnadu s’istòria de s’Itàlia in su sèculu passadu e s’Anpi de Aristanis at a regordare custu anniversàriu cun tres dies de addòbios intra de Nùgoro e Aristanis etotu.

Si cumentzat oe, giòbia 7 de cabudanni, a is ses de merie in Nùgoro cun s’inauguratzione de sa mustra “Gherra! Sa Sardigna in sa de Duas Gherras Mundiales”, contivigiada dae s’Istasac e dae su Club Modellismu Istòricu de Casteddu e acasagiada in su Tzentru polifuntzionale comunale. Ddoe ant a pigare parte su curadore Alberto Monteverde e s’istòricu Mirco Carrattieri, cun unu fungudamentu intituladu “Faghet a faeddare de una Resistèntzia in Sitzìlia?”.

Chenàbura 8 de cabudanni is tzelebratziones s’ant a fàghere in Aristanis: s’Hotel Mistral 2 at a acasagiare a is chimbe de merie una cunferèntzia a ue ddoe ant a pigare parte espertos meda. Su primu chi at a faeddare at a èssere Mario Avagliano cun “Paisà, sciuscià e bagadias. Dae s’isbarcu in Sitzìlia a su 25 de abrile”. A pustis ant a faeddare Gianluca Taccori cun “Is barantaghimbe dies”, Mirco Carrattieri cun “Sa prima chida: resistèntzias italianas dae s’8 a su 15 de cabudanni” e Alberto Monteverde cun “Pesade peri is aeras cussu ponte! Is Cavallegeris de Sardigna pro sa defensa de Ponte Mannu de Aristanis”.

Custas tres dies de regordu acabbant sàbadu 9 de cabudanni – in su pròpiu logu e a sa pròpia ora – cun un’àtera cunferèntzia contivigiada dae sa professora universitària Patrizia Dogliani. Ddoe ant a pigare parte Giovanni Domenico Pintus cun una parlata in contu de “S’òrdine de batalla de is trupas italianas e germànicas s’8 de cabudanni e su cumportamentu de is Cumandos militares”; sa presidente de s’Anpi de Aristanis Carla Cossu cun “Una natzione sena de ghia peruna: s’8 de cabudanni in Itàlia e in Sardigna”; Giovanni Fenu cun su fungudamentu in contu de “Mortos e decorados sardos de sa Coratzada Roma” e Marina Moncelsi cun “Internamentu e traballu obligadu: is sardos in is lager”.

In Aristanis puru s’at a pòdere bìere una mustra pitichedda de ainas, pannellos de fotografias, rivistas e àteros giornales de cussu tempus.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.