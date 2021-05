Temporada, allerta mèteu – Oe in provìntzia de Aristanis diat pòdere fàghere carchi isderrocada de abba. S’Amparu tzivile regionale at bogadu fintzas un’avisu pro crititzidade pro arriscu idrogeològicu, chi balet dae is 9.00 a is 21 de cras. S’Amparu tzivile previdet una crititzidade ordinària cun còdighe grogu. Sunt interessadas is zonas de Montibèciu Pischinàpiu (in ue s’agatat sa parte prus manna de sa provìntzia de Aristanis), de su Flumendosa, de su Flumineddu e de su Tirsu.

Unione de Comunes de is Fenìtzios, regorta seberada de s’àliga – Dae cras 1 de làmpadas movet su servìtziu nou de regorta seberada de s’àliga cuncordada dae s’Unione de Comunes de is Fenìtzios. Nde faghent parte is comunes de Biddobrana, Prammas, Santa Justa, Sabarussa e Siamaiore. Intra de is novas is duos ecotzentros comunales de Siamaiore e de Prammas, chi no ant a trigare a abèrrere. Pro informos is tzitadinos podent telefonare a su nùmeru birde 800 127 737.

Pische non tratzadu, una denùntzia – Firmadu un’àtera borta cun unu furgone càrrigu de pische non tratzadu, a un’operadore de Bosa dd’ant denuntziadu e contraventzionadu. Dd’at firmadu sa Politzia Istradale acanta de Sune, a pustis chi in tempus passadu dd’aiant giai firmadu in s’Istatale 131. Su furgone tragaiat prus de 200 chilos de pische e cotza. Acumpangiadu a Bosa dae is agentes de sa Politzia, dd’at denuntziadu sa Guàrdia de costera.

Lunis, 31 de maju de su 2021

L'articolo Su Gazetinu, 31 de maju de su 2021 sembra essere il primo su LinkOristano.it.