Coronavirus: su de ùndighi mortos in Aristanis. Impestos in Cùglieri, Samugheo e Uras – Unu pensionadu de 83 annos est su de ùndighi mortos contados dae su comintzu de sa pandemia de coronavirus in Aristanis. S’òmine teniat fintzas àteras maladias. Eris in tzitade si sunt contados àteros 8 impestos noos e 2 sanamentos.

Is persones ancoras in cura sunt 198.

Semper eris nd’at essidu a pìgiu unos cantos impestos noos fintzas in Samugheo e in Uras. In Cùglieri, imbetzes, si sunt contados bator impestos acontèssidos in logu de ispidale.

Su Prontu Sucursu de Bosa s’at a megiorare – Su Prontu Sucursu de s’ispidale Mastino de Bosa s’at a pòdere afortigare gràtzias a unu finantziamentu de 516 mìgia èuros assignadu dae sa Regione. Su finantziamentu faghet parte de unu pranu de investimentos de 17 milliones istabilèssidu dae sa Giunta regionale.

Regorta de dinari de sa Croce Rossa – Su comitadu de Aristanis de sa Croce Rossa, ghiadu dae Fabrizio Piras, at incarreradu una regorta de dinari in sa pàgina Internet gofundme.com pro favorèssere sa seguresa de is sanitàrios impignados pro parare fronte a s’emergèntzia grave de su coronavirus. Su dinari regortu at a serbire pro comporare trastos de amparu individuale: guantes, tutas, càmitzes e maschereddas. Ant a serbire pro is operadores sanitàrios de is repartos de Neuroriabilitatzione e de Rianimatzione de s’ispidale Santu Martinu e de sa comunidade ospedàgiu de Sabarussa.

Fàbbricos pro siendas noas – Is fàbbricos chi depiant acasagiare indùstrias noas e chi fintzas a immoe sunt abarrados serrados, mancari apant pigadu finantziamentos pùblicos pro ddas fàghere, ddos ant a assignare a imprendidores noos. Sa faina est de su Cunsòrtziu industriale de Aristanis.

Mèrcuris, 30 de nadale de su 2020

L'articolo Su Gazetinu, 30 de nadale de su 2020 sembra essere il primo su LinkOristano.it.