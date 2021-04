Coronavirus – Creschet su pistighìngiu in provìntzia de Aristanis pro s’ampulada de is impestos de Coronavirus. S’Unidade de crisi regionale eris nd’at contadu 127 in totu sa provìntzia. Su Comune de Aristanis nd’at ufitzializadu 22. In Sinnarìolo su sìndigu at apostivigadu sa zona ruja: is positivos sunt 14. Sa biddighedda de Pianalza-Monteferru, duncas, est sa de duas biddas in provìntzia de Aristanis serrada de su totu, a pustis de Samugheo.

Vatzinos – Chida chi benit àtera torrada de vatzionatziones contras de sa Covid-19 in provìntzia de Aristanis. Sa prima dose s’at a pòdere fàghere in custas 17 biddas: in Senis e Nureci (martis 6 de abrile), in Santa Justa, Prammas, Ula, Ardaule, Mogoredda, Sant’Antoni e Sini (mèrcuris 7 de abrile), in Aristanis e Useddus (giòbia 8 de abrile), in Fordongianus, Baressa e Gonnonò (chenàbura 9 de abrile), in Ollasta, Siamanna e Siamaiore (sàbadu 10 de abrile). S’ant a pòdere vatzinare is chi tenent 80 annos o prus de 80 annos e is malàidos “dìligos”.

Mèteu – Intra de oe e cras su chelu s’annuat e arribat s’abba. Pasca Manna isciusta, duncas, in provìntzia de Aristanis. Fintzas pro sa die de fatu su mèteu at postu aèras annuadas.

Parcu de su Tirsu – Unu parcu mannu de su Tirsu intra de Aristanis e Crabas pro amparare s’ambiente e criare isvilupu. Sa proposta est arribada dae Crabas, dae s’assòtziu Atao chi at fatu un’apellu a is sìndigos de is duos Comunes, ma fintzas a is tzitadinos.

Istatale 131 – Agabbados is traballos de acontzu de s’Istatale 131 intra de Marrùbiu e Uras. Sa tzirculatzione, duncas, in cussu tretu de bia torrat che a cudda de semper. Ma is istorbos ant a sighire unu pagheddeddu prus in dae in antis, cara a Mòguru, in ue s’at a transire su cantieri.

Sàbadu, 3 de abrile de su 2021

L'articolo Su Gazetinu, 3 de abrile de su 2021 sembra essere il primo su LinkOristano.it.