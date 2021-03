Su Gazetinu, 29 de martzu de su 2021

Samugheo, ordinàntzia noa – A pustis de is impestos noos de Coronavirus in Samugheo ant perlongadu sa serrada. Dd’at fatu a ischire su sìndigu Basilio Patta, chi at bogadu un’ordinàntzia noa cun àteros proibimentos.

Ispidale de Bosa, impestos – Torra allarme in s’ispidale “Mastino” de Bosa, in ue ant iscobertu 15 impestos de Coronavirus in su repartu de Meighina. A unos cantos malàidos nche ddos ant giai tramudados a sos repartos Covid de Ilartzi, S’Alighera e Nùgoro. In s’ispidale de Bosa ant firmadu is ricòveros.

Cabras, chèscias – Una gara de tziclismu in su Sinis nd’at fatu pesare unu muntone mannu de chèscias in Crabas. Sa manifestatzione isportiva, difatis, dd’ant autorizada mancari sa situatzione ligada a sa pandemia siat dilicada meda. E in medas si sunt chesciados. Su sìndigu de Crabas Andrea Abis at naradu chi sa neghe no est de s’Amministratzione crabarissa.

Aristanis, sa “Die de su vatzinu” – Est agabbada cun 1.200 antzianos cun prus de otanta annos vatzinados sa prima “Die de su vatzinu” in Aristanis. Sa faina, cuncordada dae sa Assl a manos de pare cun su Comune de Aristanis, est andada bene meda.

Lunis, 29 de martzu de su 2021

