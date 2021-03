Su Gazetinu, 27 de martzu de su 2021

Calendàriu de is vatzinatziones – S’Assl de Aristanis at bogadu su calendàriu de is vatzinatziones pro chida chi benit. In is biddas in ue, a primìtziu de martzu, aiant cumentzadu a vatzinare a is antzianos cun prus de 80 annos (Aristanis, Arborea, Bauladu, Milis, Santeru, Tramatza e Tzeddiani) s’at a pòdere retzire sa de duas doses. Ma at a cumentzare fintzas sa vatzinatzione de is antzianos de su Guilcieri (Ilartzi, Abbasanta, Norghiddo, Tadasune, Aidumajore, Soddie, Boroneddu e Sèdilo).

Màchina brusiada – S’àtera note in Santu Sarbadori de Crabas ant brusiadu una màchina. A pagu tretu, in sa bia chi portat a Santu Giuanni, ant postu fogu a unu muntone de carramatzinas acanta de un’agriturismu. Is Carabineris ant incarreradu is iscrucullos de lege.

Eritzones de mare issucutados – Sa Forestale nd’at issucutadu milli eritzones de mare a duos piscadores no isportivos de Aristanis e Marrùbiu. Is eritzones nche ddos ant torrados a ghetare a mare. A is piscadores ddis ant postu una contraventzione de 6.000 èuros.

Ora legale – Notesta torrat s’ora legale. Is lantzitas bolent portadas un’ora in dae in antis. Custa diat pòdere èssere s’ùrtima borta chi intrat in vigèntzia s’ora legale, pro ite ca s’Europa at detzìdidu de nche dda bogare, lassende però libertade de sèberu a ònnia Istadu.

Sàbadu, 27 de martzu de su 2021

