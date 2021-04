Zona ruja – Sa Sardigna at a abarrare in zona ruja a su mancus pro un’àtera chida. Eris sa Cabina de regia at cunfirmadu is impèigos e is proibimentos postos pro more de s’emergèntzia de su Coronavirus. Sa Sardigna est s’ùnica regione in totu Itàlia chi depet respetare sos proibimentos de sa zona ruja. Sa cunfirma est arribada eris cun su provedimentu de su ministru Speranza, chi dd’at dèpidu pigare pro more de s’ìndighe de impestu chi in s’ìsula nostra abarrat ancoras artu.

Vatzinos – Fintzas in is ùrtimos comunes de sa provìntzia de Aristanis in ue sa campànnia de vatzinatzione ancoras non fiat mòvida immoe arribant is vatzinos. Chida chi benit si previdet su faghimentu de sa prima dose in Mòguru e in Zrofolliu.

Aristanis, Prontu Sucursu – A su Prontu Sucursu de s’ispidale de Santu Martinu de Aristanis ddoe ant a arribare duos mèigos de s’ispidale de Is Mirrionis de Casteddu, cun sa tarea de ghetare una manu de agiudu a is collegas aristanesos e pro transire s’arriscu chi su Prontu sucursu serret pro more ca ddoe at pagu personale. A su Prontu Sucursu de Aristanis s’ant a destinare fintzas àteros duos mèigos de un’àteru repartu de s’ispidale aristanesu etotu, permitende aici chi is duos mèigos chi sunt in prèstidu de su repartu de Meighina potzant torrare a su repartu issoro.

PD, Solinas nominadu in su coordinamentu regionale – A s’ex consigieri regionale de Aristanis e ex presidente de sa Cummissione Urbanìstica de su Consìgiu regionale Antonio Solinas dd’ant nominadu in su coordinamentu nou chi at a ghiare su PD sardu. Solinas s’at a incurare de urbanìstica, territòriu e trasportos.

Sàbadu, 24 de abrile de su 2021

L'articolo Su Gazetinu, 24 de abrile de su 2021 sembra essere il primo su LinkOristano.it.