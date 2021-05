Tampones gratis oe e cras in provìntzia de Aristanis cun sa faina “Sardos e Seguros” – Oe e cras in provìntzia de Aristanis si faghet sa campànnia de averiguaduras “Sardos e Seguros”, promòvida dae sa Regione Sardigna e cuncordada dae ARES-ATS Sardigna.

Totu is tzitadinos, dae 10 annos in susu, podent fàghere gratis is tampones in su nasu e in sa gorgoena pro bìere si nd’ant buscadu su Coronavirus.

Su test si podet fàghere in su logu prus acanta a ue si bivet, in una de is seas seberadas dae s’Assl de Aristanis a manos de pare cun is Amministratziones comunales, dae is 8.30 a is 13.00 e dae is 14.00 a is 18.00.

Inoghe s’elencu de is seas

Apellu de su prefetu – Su prefetu de Aristanis Fabrizio Stelo at fatu un’apellu a sa populatzione de sa provìntzia de Aristanis in s’addòbiu de su Comitadu pro s’òrdine e sa seguresa pùblica.

Stelo, chi at espressadu presu mannu pro su tramudu de sa Sardigna in zona in colore grogu, at invitadu a is tzitadinos a respetare is règulas chi balent ancoras, comente a cussa de s’istesiamentu intra de una persone e s’àtera e s’impreu de is trastes de amparu individuale (is maschereddas e su gel disinfetadore), chi serbint pro fàghere a manera chi s’ìsula nostra abarret in zona groga e pro favorèssere sa torrada a lestru in zona bianca.

Sàbadu, 22 de maju de su 2021

L'articolo Su Gazetinu, 22 de maju de su 2021 sembra essere il primo su LinkOristano.it.