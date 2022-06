Su Gazetinu, 21 de làmpadas de su 2022

Issucutu de benes pro 16 milliones de èuros a un’imprendidore nòdidu de Aristanis – Custu mangianu sa Guàrdia de Finàntzia nd’at issucutadu benes pro 16,7 milliones de èuros a un’imprendidore nòdidu de Aristanis e a unos cantos familiares suos: immòbiles, terras, partetzipatziones sotzietàrias, màchinas, benes de lussu e raportos finantziàrios e bancàrios. Sa faina est mòvida dae iscrucullos in contu de unu grupu imprendidoriale chi traballat in Sardigna, a manera particulare in su cummèrtziu a s’ingrussu de màndigos surgelados. Segundu su chi resurtat a sa Guàrdia de Finàntzia is indagados, in prus de 30 annos, ant incungiadu richesas mannas non lìtzitas, bivende una vida meda prus in artu de is possibilidades decraradas a manera ufitziale a su fiscu.

Iscrucullos bancàrios e patrimoniales a s’aposta, fatos fintzas foras dae Itàlia, nd’ant fatu essire a pìgiu s’avesu de non pagare is pagamentas dèpidas a s’Istadu, duncas un’evasione fiscale fitiana.

Dae in cue nd’est nàschidu su provedimentu de preventzione in contu de su patrimòniu apostivigadu dae sa Prima setzione penale de su Tribunale de Casteddu, a pustis de un’indàgine pro evasione fiscale chi sa Procura at assignadu a su Nùcleu de politzia econòmicu-finantziària de Casteddu.

Su patrimòniu issucutadu est, pro su prus, de un’imprendidore de Aristanis chi, dae su chi s’est ischidu, est istadu giai interessadu in reatos de sa matessi genia, patrimoniales, tributàrios e fallimentares. Una parte de su patrimòniu issucutadu est de is familiares suos. In tempus passadu dd’aiant imputadu reatos che a sa bancarota e s’impreu de faturas farsas pro traballos mai fatos.

S’issucutu de custu mangianu dd’ant fatu is finantzieris de su Cumandu provintziale de Aristanis, paris cun is ufitziales giuditziàrios de s’Ufìtziu de is intimas, de is esecutziones e de is protestos (Unep) de su Tribunale de Aristanis, cunsiderende chi in unas cantas domos issucutadas ddoe bivent is destinatàrios de su provedimentu.

Immoe custos benes e custas siendas ddos ant a assignare a un’amministradore giuditziàriu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.