Su Gazetinu, 2 de làmpadas de su 2021

Aristanis, un’àteru mortu pro more de sa Covid-19 – In Aristanis si contat su de deghessete mortos pro more de su Coronavirus, pròpiu apenas torrados in zona bianca. In s’ispidale est mortu Valter Angius, connotu in tzitade ca fiat istadu pro annos meda responsàbile de is servìtzios pro is campusantos.

S’atora Caterina Murino in favore de is batallas pro una sanidade mègius – S’atora Caterina Murino abbiatzat s’apellu pro su deretu a sa salude de is aristanesos. At cumpartzidu s’addòbiu cuncordadu pro sàbadu chi benit in tzitade dae su Comitadu pro sa salude, annuntziende s’agiudu suo.

Museos sardos in su Sistema natzionale – Agiomai una parte de tres de is museos sardos acreditados dae su Sistema museale natzionale s’agatant in provìntzia de Aristanis. Sunt s’Antiquarium Arborensu, chi tenet sa sea sua in su cabu-logu; su Museu tzìvicu de Crabas, domo de is Gigantes de Mont’’e Prama; su Murats de Samugheo, su Museu ùnicu regionale de s’arte de su tessìngiu de sa Sardigna; sa Domo museu Antonio Gramsci de Ilartzi; su Museu de sa Pedra crobina de Pau; su GeoMuseu Monte Arci “Stefano Incani” de Masuddas; su Museu Domo de is Deriu – Tzentru culturale polifuntzionale de Tresnuraghes.

Mèrcuris, 2 de làmpadas de su 2021

