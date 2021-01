Su Gazetinu, 2 de ghennàrgiu de su 2021

In Aristanis propassados is 500 impestos de Covid – In Aristanis, dae su comintzu de sa pandemia, si sunt propassados is 500 impestos de coronavirus. Eris si sunt contadas 13 positividades noas e 24 malàidos sanados. Intra de custos ddoe sunt fintzas 18 antzianos, acasagiados in sa domo-ospedàgiu Oasi Francescana.

In provìntzia de Aristanis eris si sunt contados 60 impestos in totu.

Sighit a pròere, allerta de s’Amparu tzivile – S’Amparu tzivile regionale at bogadu un’avisu nou pro sa Sardigna chi balet fintzas a is 17.59 de oe. Sa temporada, difatis, at a sighire cun àtera abba.

S’Amparu tzivile regionale at prevididu unu còdighe grogu cun crititzidade ordinària pro arriscu idràulicu e idrogeològicu in is zonas de allerta de Montibèciu, Pischinàpiu e Logudoro;còdighe grogu cun crititzidade ordinària pro arriscu idràulicu in sa zona de allerta de su Tirsu.

Cossu ghiat sa Assl de Aristanis – Intreveradura in sa ghia de sa Assl de Aristanis. Antonio Francesco Cossu est su cummissàriu nou. Remplasat a Valentina Marras. Cossu fiat giai istadu in Aristanis in is annos passados cun s’incàrrigu de diretore de is Servìtzios de is ispidales. In custa simana ghiaiat su distretu sanitàriu de Tèmpiu.

Bonos pro s’ispesa dae su Comune de Aristanis – Su Comune de Aristanis at publicadu s’avisu pro assignare bonos pro s’ispesa pro sa còmpora de gèneres alimentares de prima netzessidade, prevididos pro s’emergèntzia coronavirus. Is domandas bolent presentadas dae su 7 a su 22 de ghennàrgiu, impreende sa prataforma in lìnia SiVoucher.

