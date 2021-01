Su Gazetinu, 16 de ghennàrgiu de su 2021

Sa Sartìllia non si curret – Immoe est ufitziale: ocannu sa sartìllia non s’at a cùrrere pro more de su coronavirus. Dd’at istabilèssidu s’Istitutzione Sa Sartìllia de sa Fundatzione Aristanis. S’est chirchende, però, de sarvare a su mancus sa bestidura e sa beneditzione de su cumponidore.

Sardigna zona in colore grogu – Su Dpcm nou cun is règulas contras de su coronavirus at classificadu sa Sardigna comente a zona in colore grogu. Sunt cunfirmados su proibimentu de essire dae is deghe de note a is chimbe de mangianu e sa possibilidade de una vìsita isceti a sa die a domo de parentes e amigos, a intro de sa pròpia regione, dae parte de non prus de duas persones (chi podent èssere acumpangiadas dae minores de 14 annos o disàbiles). Intra de is novas prus de importu: s’abertura torra de is museos in is dies de fatu e su proibimentu de nche leare cosa de bufare, a pustis de is ses de merie, dae is tzilleris e àteras butegas sìmiles.

Coronavirus – In Aristanis si contat su de trèighi mortos pro more de su coronavirus. Dd’at fatu a ischire su Comune. In is ùrtimas 24 oras in tzitade fintzas àteros sete impestos noos e àteras tres classes in cuarantena. In s’interis, oe sunt serradas is iscolas de Norghiddo pro more de sa positividade de un’operadore.

In Milis e in Tramatza problemas cun s’abba – In Milis e in Tramatza, dae prus de unu mese, a is utentes s’abba si dda frunint is autobotes, pro ite ca cussa chi essit dae su grifone est trula pro more de is temporadas malas de custa ùrtima simana. Is Comunes e Abbanoa sunt chirchende una solutzione pro su problema grave.

Sàbadu, 16 de ghennàrgiu de su 2021

