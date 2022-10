Su Gazetinu, 13 de santugaine de su 2022

Torrat a mòvere sa chèscia de is pastores – Tres annos e mesu a pustis de cudda chèscia manna chi aiat postu in murighìngiu pro unas cantas dies sa Sardigna intrea, is pastores sunt prontos a torrare a calare peri is bias e is pratzas. Su setore de su pastoriu est in suferèntzia manna pro more de s’incarimentu de s’energia e de is matèrias primas. Ma ddoe est fintzas sa chistione de is agiudos pro su mundu de sa massaria e de su pastoriu cun sa PAC noa, sa Polìtica agrìcula a cumone pro su 2023-2027, chi non praghet, e cussa de is finantziamentos de su Psr chi sunt minimados. Si faeddat de 115 milliones de èuros in mancu cunforma a sa programmatzione de is chimbe annos de in antis, cun apenas 11 milliones de èuros postos pro su setore de su pesamentu de crabas e berbeghes.

Eris a mangianu unos treghentos pastores ant fatu un’addòbiu in Tramatza pro pensare a fainas noas de chèscia. Is pastores ant detzìdidu de manifestare giòbia 20 de santugaine, in Casteddu. Forsis ant a espressare su pistighìngiu e s’arrennegu issoro in dae in antis de su palàtziu de su Consìgiu regionale.

Is pastores domandant s’agiudu de sa polìtica e de totu is assòtzios de categoria.

Arborea, Assemblea de is sòtzios de sa 3A – S’at a faeddare de su bisòngiu de artziare su prètziu de su late de baca e de is costos de produsimentu chi sunt crèschidos meda in s’Assemblea ordinària de sa 3A de Arborea. S’addòbiu de is sòtzios dd’ant a fàghere chenàbura 21 de santugaine.

Su Consìgiu de amministratzione de sa cooperativa at a presentare s’istadu econòmicu e patrimoniale de sa sotziedade, cun una punna chi diat èssere comente si siat prus bella cunforma a su bilàntziu de ocannu passadu.

S’Assemblea dd’ant cuncordada pro agatare solutziones in mègius pro sa situatzione econòmica chi semus connoschende e pro fàghere sèberos cumpartzidos dae totu is sòtzios.

Antoni Nàtziu Garau

