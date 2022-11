“Su filindeu” e le “seadas” conquistano la Germania

“Su filindeu” e le “seadas” conquistano la Germania: una troupe di una nota rete televisiva tedesca è stata a Nuoro per girare un documentario sulla lavorazione delle specialità sarde.

Maestro del momento è Luca Floris, 50 anni, commerciante di professione e chef per passione: si diletta da anni a preparare i piatti tipici della tradizione nuorese, utilizzando gli antichi segreti tramandati dalla madre, quelli, insomma, che si possono solo apprendere dalle sapienti mani degli anziani e che, di certo, si trovano scritti o spiegati nemmeno nei manuali più famosi di cucina. Qualche giorno fa sono state realizzate le riprese che, a metà, dicembre, saranno trasmesse dalla tv tedesca.

“Una ragazza di Bari Sardo, di origine tedesca, è stata contattata perché la tv teutonica voleva fare un documentario riguardo le nostre lavorazioni. Sono stato, quindi, interpellato per “su filindeu” e le “seadas”. È stato un incontro molto piacevole, abbiamo preparato le specialità. A metà dicembre uscirà il documentario e per me è un’ulteriore grande soddisfazione”.

Floris, infatti, da anni è uno dei rappresentanti delle tradizioni sarde nel mondo: è chiamato da chef di diverse parti del mondo tra le quali Canada, Cina, Inghilterra, Germania e a novembre, la rivista nazionale di cucina più conosciuta, gli ha dedicato un inserto speciale e la prima pagina.