Su Carrasciali Pirresu, oggi a Casa Saddi spettacoli per tutti

Su Carrasciali Pirresu, oggi a Casa Saddi, 5 spettacoli per tutti: dalle 11 del mattino alle 21, dalle fiabe per bambini al ballo sardo organizzato da “Il Crogiuolo” con la direzione artistica di Rita Atzeri.

Spettacoli per tutti i gusti, quindi, in via Fieramosca, 17 a Pirri: si alza il sipario alle 11 del mattino con la produzione di Tragodia Teatro Baracca e Burattini con Alice, di Virginia Garau, che firma anche la regia e le scene.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, è in scena Il Gatto con gli stivali, adattamento della fiaba di Charles Perrault diretto da Giuseppe Ligios del Teatro d’Inverno, con Giuseppe Caragliu e Antonello Foddis.

Alle ore 18 si prosegue con Bianca come la neve prodotto dall’ Effimero Meraviglioso, con la regia di Antonello Santarelli e gli attori Giulia Giglio e Federico Nonnis, per uno spettacolo molto dinamico e ricco di sorprese sceniche. A seguire, Dodici cenerentole in cerca d’autore, tratto dal libro di Rita Cirio illustrato da Emanuele Luzzati, dal sottotitolo “Cioè tutto il teatro in dodici facili lezioni”, ovvero una guida tra i luoghi comuni su come sono stati portati sulla scena teatrale i classici delle varie epoche. Prodotto da La Fabbrica Illuminata, lo spettacolo vede sul palco l’attrice Manuela Perria.

La giornata si chiude, alle ore 21, con i balli sardi sulla musica dal vivo del gruppo Symponia. Un nuovo evento per Pirri che, dopo lo straordinario successo della festa all’ex vetreria organizzato dalla municipalità, tra zeppole e Uomo Ragno, ha richiamato l’attenzione di centinaia di cittadini.