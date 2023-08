Stupro di Palermo, uno degli accusati piange davanti al gip: “Mi sono rovinato la vita”. E su Tik Tok spuntano ben sei video di difesa. Sia Maronia sia La Grassa, piangendo, hanno ammesso di avere partecipato al fatto, ma sempre sostenendo che la vittima sarebbe stata consenziente. Come conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net, Maronia ha chiesto scusa per quello che ha fatto e ha detto di essersi “rovinato la vita”. “Ho anche una fidanzata e non avrei mai fatto una cosa simile – ha detto il 19enne –. Io non conoscevo la ragazza, non l’avevo mai vista prima, a organizzare tutto è stato Flores“.