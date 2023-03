Studenti stranieri a Sassari grazie ai corridoi universitari - Sardegna

Grazie ai corridoi universitari attivati dall'Ateneo di Sassari con i Paesi dell'Asia, Africa e America latina, venti studenti stranieri usufruiscono delle borse di studio messe a disposizione dall quarta edizione della Foundation Course e seguono i corsi dell'università sassarese. Accolti dagli studenti delle precedenti edizioni e dagli "studenti ambasciatori" del progetto Mentorship del ministero dell'Interno, i giovani provenienti dall'Angola, Eritrea, Mali, Congo Brazaville, Gambia, Mozambico, Senegal, Eritrea, Russia e Venezuela, hanno iniziato un percorso accademico in Sardegna.

"Le strategie di inclusione di studenti provenienti da contesti disagiati, a causa degli effetti del cambiamento climatico, della povertà, delle guerre in atto, sono un nostro impegno costante", spiega il rettore Gavino Mariotti. "Sono tanti i delegati che hanno dato impulso a corridoi universitari con Paesi in cui non è sempre garantita la possibilità di proseguire gli studi universitari".

Per il prossimo anno accademico, grazie alla Fondazione di Sardegna, saranno aperti corridoi universitari con il Marocco, la Tunisia e l'Algeria, con la prospettiva anche di attivare partenariati di ricerca e nuovi percorsi didattici comuni in questi territori. Il Foundation Course accoglie anche studenti rifugiati eritrei in Etiopia. Un accoglienza realizzata in collaborazione con l'assessorato al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Sardegna, che ha consentito di estendere a livello locale il progetto Uniucore attivato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e il ministero degli Esteri.



