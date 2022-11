Studenti Ied 'vestono' 2 nuovi cannonau della Tenuta Olianas - Sardegna

Valentina Luiu e Gabriele Onnis sono gli autori del concept vincitore per il progetto grafico di "Su Craru" e "S'Iscuru". I due giovani neodiplomati dell'Istituto europeo di design (Ied) di Cagliari hanno dato una veste ai due nuovi cannonau di Tenuta Olianas, nelle colline di Gergei, nel Sarcidano.

L'azienda ha affidato a sei giovani neodiplomati in Product e Media Design dello Ied - suddivisi in tre team di lavoro - l'ideazione del progetto grafico e il packaging delle sue due nuove etichette. Valentina Luiu e Gabriele Onnis si aggiudicano anche il premio messo in palio da Tenuta Olianas, un viaggio e soggiorno presso il Castello del Trebbio, storica azienda situata nel cuore del Chianti Rufina in Toscana, di proprietà della famiglia Casadei e da cui tutto ha avuto inizio nel lontano 1968.

"Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla creatività degli studenti - commenta l'enologo Stefano Casadei, tra i fondatori di Tenuta Olianas - Il lavoro che ha vinto, ha sintetizzato al meglio il concetto alla base di questi due nuovi vini, dove la natura viene posta al centro di ogni scelta con il primario obiettivo di creare luoghi dove vivere, lavorare e produrre in totale armonia con la natura e l'ambiente circostante".

Per Antonio Lupinu, nuovo direttore dello Ied di Cagliari, "creare connessioni tra gli studenti diplomati e le aziende del territorio è per noi l'obiettivo principale. Non solo formare i ragazzi - spiega - ma accompagnarli nel percorso di crescita professionale. Con Tenuta Olianas abbiamo da subito condiviso valori e progetti: realizzare le etichette dei nuovi vini è stato il primo passo per una collaborazione che ci auguriamo di sviluppare anche sulle aree del design dei servizi, della comunicazione, e della progettazione di interni".

Fonte: Ansa Sardegna